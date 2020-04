En période de confinement, N26 facilite l’inscription à ses nouveaux clients

La néo-banque N26 vient d’introduire une nouveauté pour ses nouveaux clients. En cette période de confinement, la licorne allemande souhaite accélérer d’autant plus la procédure d’ouverture d’un compte courant, et supprime dès maintenant la période d’attente avant de recevoir une carte bancaire pour activer son compte. Grâce à une carte numérique accessible depuis notre smartphone, le compte N26 devient fonctionnel directement après notre inscription.

Dans son communiqué, la néo-banque précise qu’il s’agit d’un avantage qu’elle préparait depuis quelque temps déjà, mais la crise sanitaire touchant les pays dans laquelle elle s’est installée a fortement accéléré la mise en place. « Le lancement de cette fonctionnalité a été accéléré par les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays européens », déclarait l’établissement. De cette façon, N26 se détache un peu de sa dépendance envers les sociétés de livraison (ce qui n’est pas une mauvaise chose en vue des mesures sanitaires prises), et permet aux potentiels clients de franchir plus facilement le pas, du fait qu’ils puissent découvrir et utiliser le service directement après leur inscription.

Payer avec son smartphone

Concrètement, N26 se démarque (lire notre avis N26) en permettant notamment de générer une carte numérisée juste après son inscription. Depuis l’application, il suffit d’alimenter une première fois son compte, puis d’ajouter votre nouvelle carte numérique générée par N26 dans votre application wallet de paiement mobile.

N26 précise que cette carte temporaire est disponible pendant 30 jours suivant la date de commande de votre carte physique. Elle est accessible sur Apple Pay si vous possédez un iPhone, ou sur Google Pay si vous utilisez un terminal sous Android. Par la suite, vous pourrez donc régler vos achats en paiement sans contact, en utilisant votre smartphone et sa puce NFC. La limite de paiement quotidien a été fixée à 200 euros par jour par N26.

N26 ne le précise pas forcément, mais sa nouvelle fonctionnalité est accessible sur chacun de ses forfaits. Pour rappel, il existe trois comptes au sein de la néo-banque. Le compte N26 classique est gratuit, quand les comptes N26 You et N26 Metal sont des comptes premium.