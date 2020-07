En plus des processeurs Apple Silicon, les prochains Macs auront-ils aussi Face ID ?

La dernière conférence WWDC d’Apple, qui a eu lieu au mois de juin, était un événement important pour l’évolution des ordinateurs d’Apple. En effet, en plus d’avoir présenté la nouvelle version de macOS, Big Sur, la firme de Cupertino a également annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel vers des processeurs Apple Silicon basés sur les technologies Arm. Cela devrait permettre à Apple de développer des ordinateurs plus performants, mais qui consomment moins d’énergie (et donc, améliorer l’autonomie). De plus, les prochains Macs équipés de processeurs Apple Silicon devraient être en mesure de lancer des applications iOS.

Mais en plus de ces nouveaux types de processeurs, les ordinateurs d’Apple pourraient également bénéficier de la même technologie de reconnaissance faciale que les iPhone et les iPad. Pour rappel, sur certains modèles de smartphones et de tablettes d’Apple, l’utilisateur peut déverrouiller l’écran grâce à la fonctionnalité Face ID, qui analyse le visage pour l’identification. Cette reconnaissance faciale est possible grâce à un capteur spécial appelé « TrueDepth ».

Et d’après un article publié par le site 9to9Mac, celui-ci aurait analysé le code de macOS Big Sur pour y découvrir des éléments qui suggèrent que la caméra TrueDepth ainsi que la reconnaissance faciale de Face ID sera disponible sur certains Macs. Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’une info officielle. De ce fait, la prudence reste de mise. De plus, d’après 9to5Mac, l’implémentation de la reconnaissance faciale sur macOS ne serait pas encore à une phase avancée. En tout cas, il serait logique qu’Apple propose cette fonctionnalité de l’iPhone sur certains ordinateurs. Pour rappel, actuellement, des Macs bénéficient déjà du même scanner d’empreintes digitales que certains smartphones ou tablettes d’Apple.

Quels seront les prochains Macs ?

Apple a déjà indiqué que le premier Mac équipé d’un processeur Apple Silicon devrait sortir avant la fin de l’année. Et il y a deux semaines, nous relayions une rumeur selon laquelle Apple devrait lancer un MacBook Pro 13,3 pouces avant la fin de l’année. Un MacBook Air serait aussi dans les tuyaux et celui-ci pourrait être dévoilé soit au dernier trimestre 2020, soit au premier trimestre 2021.

En attendant, pour se préparer à la transition vers les processeurs Apple Silicon, les développeurs utilisent un kit distribué par Apple. Il s’agit d’une unité centrale qui utilise la puce A12Z de l’iPad Pro. Et bien que ce kit de développement ne reflète pas les performances qu’auront les prochains Macs, celui-ci nous donne déjà un aperçu des avantages de la transition qui vient d’être lancée par Apple.