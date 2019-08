Espaces Partagés : N26 teste les cagnottes entre ses utilisateurs

Alors qu’elle vient tout juste de franchir le cap des 900 000 clients dans l’Hexagone, la pépite N26 travaille en parallèle sur la fidélisation de ses utilisateurs. Afin de « personnaliser votre expérience bancaire » encore davantage, la néo-banque allemande dévoile aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité baptisée « Espaces Partagés ».

Seuls les clients premium pourront en créer

Actuellement en phase de test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs, ce nouvel outil permettra de créer et gérer des cagnottes communes en toute simplicité. Il faut savoir que seuls les clients premium (payants) détenants des comptes N26 You, N26 Metal ou N26 Business pourront initier la cagnotte. Ils pourront ensuite inviter jusqu’à 10 amis, eux-mêmes utilisateurs de N26 (même en version gratuite), pour abonder et gérer le projet.

🙌 Les comptes à plusieurs sont presque là ! La version Beta d'Espaces Partagés a été lancée et sera déployée à travers l'Europe au cours des prochains mois. Et vous, avec qui partagerez-vous un espace ? Plus d'informations : https://t.co/9IkK0nlWcl pic.twitter.com/46LRnLLVBL — N26 France 🇫🇷 (@N26FR) August 20, 2019

La néo-banque précise qu’il ne s’agit pas de compte joint classique, mais plutôt d’un système de sous-compte où le créateur donne une procuration à ses amis pour y verser ou retirer des fonds – en son nom. Il faut donc que la confiance règne entre tous les participants puisque chacun d’entre eux peut choisir de retirer les fonds pour ensuite financer le projet commun.

Ce projet ne va pas sans rappeler d’autres initiatives que l’on a pu voir sur le marché ces derniers temps. Au delà du pure-player Leetchi, on a vu d’autres néo-banques comme la britannique Revolut s’y lancer (avec la fonctionnalité Group Vault). Le français Lydia a aussi été l’un des précurseurs sur le marché des cagnottes, et il a acquis une riche base de 2 millions d’utilisateurs à cet effet.

Comment créer un Espace Partagé sur N26 ?

La première chose à faire (au delà d’être un client premium) pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité Espaces Partagés est de mettre à jour son application mobile N26. Une nouvelle icône vous permettra alors de « créer un nouvel espace », ou « ajouter un nouveau participant » depuis une cagnotte que vous auriez déjà créé.

Petite précision, les participants doivent obligatoirement se mettre en mode visible pour pouvoir être invités par le créateur de la cagnotte. Ils n’ont en revanche pas besoin d’être des utilisateurs payants pour en profiter.

Visiter N26

Alors qu’elle voit arriver la concurrence de la banque en ligne plus traditionnelle Boursorama, N26 continue de pousser l’innovation. Ces dernières années, elle a solidement renforcé le lien avec sa communauté en la sollicitant sur de nouvelles fonctionnalités. Espaces Partagés est l’un des projets qui a été soulevé, et cette phase d’expérimentation devrait déboucher « dans les prochains mois » à une version définitive.