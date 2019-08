N26, première néo-banque à franchir le million de clients français ?

La jeune pousse allemande N26 connait un vif succès, tant auprès du grand public que des investisseurs. Après avoir levé plus de 683 millions de dollars depuis sa création, la néo-banque se positionne comme un acteur de référence sur le créneau de la finance en ligne.

N26 compte 900 000 clients français

Selon les dires du directeur général de N26 France, Jérémie Rosselli, elle compterait à l’heure actuelle plus de 900 000 clients dans l’Hexagone, pour un total de 3,5 millions en Europe à la fin du mois de juin dernier.

Alors qu’elle recensait 600 000 clients français en janvier dernier, elle serait bien partie pour atteindre les 2 millions de clients « d’ici à quelques mois ». Le DG explique à juste titre à nos confrères des Échos : « En France, N26 compte déjà 900 000 clients, et 80% des Français n’ont jamais entendu parler de N26. Cela montre les perspectives de croissance ».

Avec cette croissance, N26 pourrait bien être la première néo-banque à franchir le million de clients en France. Elle prendrait ainsi de cours sa rivale Revolut, qui comptabilise au global certes plus de clients que N26 (4 millions en février dernier), mais qui en détient seulement 550 000 dans l’Hexagone. N26 ne s’inquiète pour le moment pas de la banque en ligne française Boursorama, qui a lancé son offre Ultim pour rivaliser avec ces néo-banques.

100 millions de clients à terme ?

Avec l’argent levée, N26 veut rapidement s’étendre ailleurs dans le monde et continuer à grignoter des parts de marché. A cet effet, elle a récemment officialisé sa présence sur le marché américain – une zone stratégique qui devra l’aider à franchir l’objectif de 100 millions de clients qu’elle s’est fixée. Elle rejoint ici la britannique Revolut, qui table aussi sur 100 millions d’utilisateurs à un horizon de 5 ans.

Pour séduire toujours davantage de clients, N26 rajoute régulièrement de nouveaux produits à son offre, à l’instar de l’offre N26 You qui a été officialisée au courant du mois de juillet. Cette carte bancaire premium est disponible pour 9,99€ par mois et permet de réaliser des paiements et retraits partout dans le monde, sans aucun frais. La fintech s’est associée avec Allianz pour inclure une série d’assurances essentielles pour voyager en toute sécurité.