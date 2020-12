[GUIDE] Les meilleurs jeux vidéo à avoir sous le sapin pour Noël 2020

La fin d’année 2020 approche et nous allons enfin passer en 2021 qui sera, on l’espère bien meilleure. Après notre guide d’achat des meilleures consoles de jeux vidéo pour cette année 2020, voilà notre guide des meilleurs jeux à avoir sous le sapin le matin du 25 décembre pour un beau Noël. Vous ne savez pas quels jeux vidéo commander au Père-Noël ? Ne bougez plus, voici un petit guide d’achat des meilleurs jeux sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One, sur Nintendo Switch ainsi que les jeux sortis sur toutes les consoles et PC classés par genre.

PATAPON 2 REMASTERED ( PS4 )

Date de Sortie : 30 Janvier 2020

Patapon 2 Remastered est un jeu de rythme proposant une gamme de nouvelles améliorations sur PS4 et PS4 Pro. Le jeu se base sur les touches mythiques de la console avec carré, triangle, rond et croix. L’objectif est de réaliser les bonnes combinaisons pour progresser dans l’aventure.

YAKUZA COLLECTION ( PS4 )

Date de Sortie : 11 Février 2020

Découvrez la collection Yakuza Remastered, qui comprend Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5 ! Les trois jeux ont été mis à niveau de 720p et 30 FPS à 1080p et 60 FPS. Les jeux incluent un contenu colossal jamais vu dans les versions occidentales !

DREAMS ( PS4 )

Date de Sortie : 14 Février 2020

La formidable nouvelle production de Media Molecule est enfin disponible sur PS4 et vous fera rêver, voyager et créer dans Dreams. Un jeu compatible avec le PSVR qui vous proposera une multitude de nouvelles expériences !

NIOH 2 ( PS4 )

Date de Sortie : 13 Mars 2020

Voyage au Japon féodal de 1555, un pays en proie à la misère et à la folie d’une guerre sans fin. Incarnez un voyou muet vivant comme un mercenaire engagé et un chasseur Yokai renommé. Né et abandonné par des parents humains et Yokai, vous êtes chargé de la capacité de prendre une forme surnaturelle Yokai. Pouvez-vous survivre à la perfide ère Sengoku et au terrifiant Dark Realm?

PERSONA 5 ROYAL ( PS4 )

Date de Sortie : 30 Mars 2020

Le RPG Persona 5 Royal est disponible sur PS4. Les Phantom Thieves ont volé le cœur de millions de fans à travers le monde sont de retour dans cette nouvelle version améliorée du célèbre JRPG !

FINAL FANTASY VII REMAKE ( PS4 )

Date de Sortie : 10 Avril 2020

Après tant d’attente, l’année 2020 est le grand moment. Celui du retour sur Midgar avec Cloud, Tifa ou encore Barret. Découvrez cette incroyable réinvention du jeu original emblématique avec des personnages inoubliables, une histoire époustouflante et des batailles épiques.

THE LAST OF US PART.II ( PS4 )

Date de Sortie : 19 Juin 2020

Retrouvez Ellie et Joël pour leur nouvelle aventure qui vous mènera sur la route de Seattle pour affronter une menace encore plus grande que les infectés… Un nouveau chef d’oeuvre de Naughty Dog’ !

GHOST OF TSUSHIMA ( PS4 )

Date de Sortie : 17 Juillet 2021

Rejoignez l’île de Tsushima aux côtés de Jin Sakai pour chasser la menace mongole et libérez vos proches de l’emprise ennemie. Un voyage dans le Japon féodal qui fera rêver de nombreux joueurs !

DEMON’S SOULS ( PS5 )

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Préparez-vous à retourner dans le royaume brumeux de Boletaria. Le royaume où la mort n’est pas la fin. Le royaume où les défis semblent insurmontables. Un monde sombre, avec ses vues somptueuses et ses sons effrayants. Plongez dans ce remake pour redécouvrir Demon’s Souls grâce à la technologie haptique de la DualSense qui vous permettra de ressentir chaque coup viscéral. Cela rendra même les petites victoires plus douces.

SPIDER MAN : MILES MORALES ( PS4 – PS5 )

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Les nouvelles aventures de Spider-Man sur PS4 et PS5 se feront dans la peau de Miles Morales avec ce stand-alone assez sympathique qui vous plonge de nouveau dans la ville de New York avec toute la nouvelle technologie next-gen sur PS5 !

SACKBOY : A BIG ADVENTURE ( PS4 – PS5 )

Date de Sortie : 19 Novembre 2020

Le petit Sackboy de LittleBigPlanet est de retour dans sa propre aventure sur PS4 et PS5 pour célébrer la sortie de la nouvelle console ! Prêt à repartir dans de jolis mondes pour sauver tous vos amis ?

ORI AND THE WILL OF THE WISPS ( Xbox One – PC – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 11 Mars 2020

La suite du fameux metroidvania Ori & the Blind Forest est arrivée en mars 2020 sur Xbox One et PC. Puis en fin d’année sur Xbox Series X et Series S. Un jeu toujours aussi somptueux qui vous fera voyager à travers la volonté des feux follets ! Un incontournable sur Xbox !

BLEEDING EDGE ( Xbox One – PC)

Date de Sortie : 24 Mars 2020

Bleeding Edge est un jeu en équipe à 4 contre 4 sur Xbox One, et PC. Prêt à en découdre pour être le seul champion avec vos coéquipiers ?

GEARS TACTICS (PC – Xbox One – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 23 Avril 2020

Découvrez ce jeu de stratégie au tour par tour de l’une des franchises de jeux vidéo les plus acclamées avec Gears of War. En infériorité numérique et luttant pour survivre, recrutez et commandez votre escouade pour traquer un cerveau maléfique qui fabrique des monstres.

TELL ME WHY ( Xbox One – PC)

Date de Sortie : 27 Août 2020

Découvrez l’histoire touchante d’Alyson et de son frère Tyler qui vont enquêter sur l’étrange mort de leur mère dans une région d’Alaska dépaysante. Une nouvelle pépite de la part du studio français Dontnod Entertainment !

THE FALCONNER ( Xbox One – PC – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 10 Novembre 2020

Partez dans une aventure aérienne avec The Falconeer, un jeu qui vous proposera de vous incarner en aigle gigantesque et de parcourir le monde d’Ursée en quête de nombreuses aventures. Un jeu indépendant qui promet de nous proposer de bons moments pour exploiter pleinement la puissance et les capacités des nouvelles consoles.

POKÉMON DONJON MYSTÈRE : ÉQUIPE DE SECOURS DX ( Switch )

Date de Sortie : 6 mars 2020

Transformez-vous en Pokémon et partez à l’aventure ! Explorez, combattez et venez au secours de nombreux Pokémon, tout en tentant de résoudre le mystère de votre étrange situation dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Nintendo Switch.

ANIMAL CROSSING : NEW HORIZONS ( Switch )

Date de Sortie : 20 Mars 2020

Le jeu événement de cette année pour vous détendre au milieu des deux confinements. Votre île, votre maison, votre vie… votre style ! Le jeu détente qui vous fera voyager seule… Ou avec vos amis !

PAPER MARIO : THE ORIGAMI KING ( Switch )

Date de Sortie : 17 Juillet 2020

La série Paper Mario arrive sur Nintendo Switch avec une touche d’origami ! Quelles manigances de papier diaboliques le roi Origami a-t-il planifiées ? Découvrez-le dans Paper Mario : The Origami King !

SUPER MARIO 3D ALL STARS ( Switch )

Date de Sortie : 18 Septembre 2020

Découvrez ou redécouvrez trois jeux mythiques avec Super Mario 3D All-Stars, une compilation pour fêter les 35 ans du plombier le plus célèbre de la pop culture !

MARIO KART LIVE : HOME CIRCUIT ( Switch )

Date de Sortie : 16 Octobre 2020

Mario Kart est de retour sur Nintendo Switch en réalité augmentée avec Mario Kart Live : Home Circuit ! Cette fois, les circuits c’est votre maison ! Et vous allez pouvoir les parcourir avec de vrais kartings… !

HYRULE WARRIORS : L’ÈRE DU FLÉAU ( Switch )

Date de Sortie : 20 Novembre 2020

Découvrez dès maintenant Huryle Warriors, le spin of de The Legend of Zelda qui se déroulera 100 ans avant l’histoire de Breath of the Wild. Ce nouvel opus pourrait être parfait pour relancer les joueurs dans la saga Breath of the Wild en attendant la sortie du second opus en 2021.

ZOMBY ARMY 4 : DEAD WAR ( PS4 – Xbox One – PC – Stadia )

Date de Sortie : 4 Février 2020

Retour en 1946. L’Europe est en ruines, déchirée par l’infâme «Plan Z». Un groupe de héros courageux a jeté le Führer en enfer, mais la guerre n’est pas terminée pour autant… Car oui, les Hordes d’Hitler sont de retour. Prêt à les repousser de nouveau ?

CALL OF DUTY WARZONE ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 10 Mars 2020

Après Fortnite, DayZ, PUBG, et après l’échec du Battle-Royale de Call of Duty Black Ops IIII… Activision devait revenir sur le devant de la scène avec un VRAI jeu multijoueur. Call of Duty Warzone est une version free-to-play disposant de deux modes de jeu : Le mode Battle Royale et Pillage. Des parties réunissent 150 joueurs sur une immense carte, avec la présence de véhicules et plus encore !

DOOM ETERNAL ( PS4 – Xbox One – Switch – PC)

Date de Sortie : 20 Mars 2020

Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Devenez le tueur dans une campagne solo épique pour tuer les démons à travers les dimensions et arrêter la destruction finale de l’humanité. Vous êtes désormais le seul espoir pour la survie de notre monde !

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 REMASTERED ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 31 Mars 2020

Le mythique Call of Duty : Modern Warfare 2 est de retour à l’occasion de son dixième anniversaire dans une version remastered qui nous fera replonger dans nous souvenirs lointains !

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR ( PS4 – Xbox One – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 13 Novembre 2020

Découvrez la suite de Call of Duty Black Ops (2010) avec Cold War. Un conflit au coeur de la guerre froide entre États-Unis et URSS qui va cibler une énorme menace qui pèse sur l’Europe avec des millions d’innocents au bord de la mort. Un seul espoir : Votre équipe.

RESIDENT EVIL 3 REMAKE ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 3 Avril 2020

Êtes-vous prêt à affronter le Nemesis dans ce Resident Evil 3 Remake ? Affrontez les dangers de Raccoon City avec Jill Valentine et l’unité spéciale d’Umbrella, dans laquelle on retrouve Carlos !

MAFIA II DEFINITIVE EDITION ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 18 Mai 2020

Entrez dans la famille aux côtés de Joe et Vito dans Mafia II Definitive Edition, le remaster du fameux jeu de 2K Games qui fête en 2020 ses 10 ans. Prêt à prendre le pouvoir d’Empire Bay ?

MINECRAFT DUNGEONS ( PS4 – Xbox One – Switch – PC)

Date de Sortie : 26 Mai 2020

Prêt à repartir à l’aventure ? Mais surtout, redécouvrez l’univers de Minecraft comme vous ne l’avez jamais vu auparavant dans un tout nouveau jeu d’action-aventure inspiré des fameux dungeon-crawler !

MARVEL’S AVENGERS ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 4 Septembre 2020

Préparez-vous à partir en mission avec Iron Man, Hulk, Captain America, Black Widow ou encore Thor pour sauver la ville de San Francisco et le monde d’une terrible menace !

MAFIA TRILOGY ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 25 Septembre 2020

Remake du tout premier opus de Mafia (en 2004), cette Definitive Edition est un incroyable hommage vous permettant de découvrir l’histoire de Tommy Angelo et de son arrivée dans la famille du Don Salieri dans la ville de Lost Heaven.

STAR WARS SQUADRONS ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 2 Octobre 2020

Prêt à devenir le meilleur pilote de la Galaxie ? Que ce soit du côté des Rebels ? Ou de l’Empire ? Star Wars Squadrons vous plonge au coeur de l’univers de la Guerre des Étoiles avec une campagne solo assez intéressante… Surtout sur PS4 en VR !

WATCH DOGS LEGION ( PS4 – Xbox One – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 29 octobre 2020

Êtes-vous prêt à rejoindre la résistance ? Dedsec est de retour pour libérer les habitants de Londres de l’emprise du gouvernement et faire respecter nos droits… Même si cette fois la tâche ne sera pas simple et qu’il faudra recruter … Beaucoup de monde !

ASSASSIN’S CREED VALHALLA ( PS4 – Xbox One – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 10 Novembre 2020

Partez sur les traces du Valhalla et devenez le puissant guerrier viking dans la peau d’Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla. Après l’Egypte et la Grèce, place à la conquête de l’Angleterre et des pays Nordiques !

DEVIL MAY CRY 5 : SPECIAL EDITION ( PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 10 Novembre 2020

Prêt à repartir à la chasse aux démons avec cette version ultime de Devil May Cry 5 en 4K, du Ray Tracing et jusqu’à 120FPS sur les consoles next-gen ? Sans oublier tous les DLC du jeu qui sont compris dans cette nouvelle version.

GODFALL ( PS5 – PC)

Date de Sortie : 12 Novembre 2020

GodFall est l’un des principaux jeux de lancement de la console de Sony. Beau, fluide, avec des temps de chargements quasiment inexistants grâce à la puissance du SSD, ce jeu d’action RPG mélangeant de nombreux aspects des jeux hack & slash vous permettra de vous amuser seuls vous avec trois de vos amis sur votre nouvelle console !

TWIN MIRROR ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 1er Décembre 2020

Plongez dès maintenant dans la dernière production du studio français Dontnod Entertainement pour découvrir le thriller autour de l’histoire de Sam et de la mort de son meilleur ami Nick.

IMMORTALS RISING FENYX ( PS4 – Xbox One – Switch – PC – Stadia – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 3 Décembre 2020

Devenez la prophétie de l’Olympe dans Immortals Fenyx Rising, un jeu d’action/aventure au coeur de la Mythologie grecque qui vous proposera d’affronter un terrible titan qui menace de détruire notre Monde !

CYBERPUNK 2077 ( PS4 – Xbox One – PC – Stadia )

Date de Sortie : 10 Décembre 2020

Après plus de six ans d’attente, le très attendu CyberPunk 2077 est enfin là ! Incarnez V, et prenez un ticket pour découvrir la ville et la région de Night City et faire face à ses nombreux dangers…

TT ISLE OF MAN : RIDE ON THE EDGE 2 ( PS4 – Xbox One – Switch – PC)

Date de Sortie : 19 Mars 2020

La suite du fameux jeu de courses de motos, TT Isle of Man : Ride on the Edge 2 sur PS4, One, Switch et PC. Préparez-vous pour la course sur route la plus intense connue sur l’île de Man.

DIRT RALLY 2.0 – GAME OF THE YEAR EDITION ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 27 Mars 2020

Le jeu de rallye événement revient cette année dans une version ultime avec plus de 80 voitures et 26 emplacements. Découvrez la carrière légendaire de Colin McRae avec 40 scénarios stimulants.

MOTO GP 20 ( PS4 – Xbox One – Switch – PC)

Date de Sortie : 23 Avril 2020

Le championnat du monde officiel de la MotoGP est de retour pour une nouvelle édition. Découvrez les circuits et les pilotes officiels de la saison 2020 de MotoGP avec les trois catégories !

F1 2020 ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 10 Juillet 2020

Retrouvez tous les pilotes officiels du championnat du monde de F2 et de F1 dans le jeu officiel sous licence. Êtes-vous prêt à devenir le nouveau champion du monde ?

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR (PC)

Date de Sortie : 18 Août 2020

Ce n’est pas un jeu de courses, mais une véritable simulation de vol incroyable que vous propose Asobo Studio, les petits français bordelais ! Prêt à voler partout sur la planète ?

PROJECT CARS 3 ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 28 Août 2020

Votre carrière débute maintenant. Passez du pilote du week-end à la légende de la course dans Project CARS 3. Collectionnez et personnalisez vos voitures en parcourant les plus grandes grilles du monde dans ce nouvel opus de la série Project CARS.

WRC 9 ( PS4 – Xbox One – Switch – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date Sortie : 3 Septembre 2020

Lancez-vous dès maintenant dans le championnat du monde des rallyes avec tous les pilotes et toutes les nouvelles épreuves, dont les trois nouveaux rallyes du Calendrier (Rally Japan, Safari Rally Kenya et Rally New Zealand), et défiez la communauté avec le système de Clubs personnalisable !

RIDE 4 ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 4 Octobre 2020

La nouvelle simulation de moto est de sortie sur PS4, Xbox One et PC (et pour début 2021 sur PS5 et Xbox Series X). Pilotez les plus belles motos de la planète à travers plusieurs championnats de classe mondiale !

DIRT 5 ( PS4 – Xbox One – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 6 Novembre 2020

Le premier jeu de courses next-gen est disponible en 4K et jusqu’à 120FPS ! Prêt à rouler sur les meilleurs tracés de la planète avec Dirt 5 ?

NEED FOR SPEED : HOT PURSUIT REMASTER ( PS4 – Xbox One – Switch – PC)

Date de Sortie : 6 Novembre 2020

Découvrez dès maintenant la nouvelle version de Need For Speed Hot Pursuit avec une version remastérisée et améliorée de l’édition de 2010 (pas de changement graphique, juste un lifting en 4K). L’ajout de tous les packs de DLC, la possibilité de jouer en solo ou en étant connecté en ligne, d’incarner les forces de l’ordre ou le hors-la-loi… tout en conduisant à une vitesse fulgurante les plus prestigieux bolides des années 2010 !

CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS ( PS4 – Switch – PC)

Date de Sortie : 28 Août 2020

Le Captain Tsubasa est de retour dans ce nouveau jeu inédit ! Prêt à devenir champion du monde ? Alors, enfilez vos crampons et lancez-vous dans les deux modes histoire de ce nouveau jeu de la célèbre série Captain Tsubasa !

TONY HAWK’S PRO SKATER 1+2 ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 4 Septembre 2020

Les légendaires jeux Tony Hawk’s Pro Skaeter 1 & 2 sont de retour dans des versions remake optimisées pour PS4 et Xbox One. Découvrez dès maintenant une liste épique de skateurs professionnels, un mode multijoueur en ligne et bien plus encore !

NBA 2K21 ( PS4 – Xbox One – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 4 Septembre 2020

La nouvelle édition de la simulation de basketball référence est disponible sur console actuelle avec une mise au point gratuite sur next-gen qui rend le jeu encore plus réaliste et impressionnant !

EFOOTBALL PES 2021 ( PS4 – Xbox One – PC – PS5 – Xbox Series X )

Date de Sortie : 15 Septembre 2020

Pas de nouvelle version de PES cette année, mais une simple mise à jour permettant d’obtenir les nouveaux effectifs et les nouveaux maillots !

FIFA 21 ( PS4 – Xbox One – Switch – PC – PS5 – Xbox Series X/S )

Date de Sortie : 9 Octobre 2021

La nouvelle référence de football est de retour avec FIFA 21. Une édition qui propose également des améliorations next-gen sur PS5 et Xbox Series X (une mise à niveau gratuite pour les joueurs PS4/One).

FALL GUYS : ULTIMATE KNOCKOUT ( PS4 – PC)

Date de Sortie : 4 Août 2020

Fall Guys, c’est le jeu fun de l’été ! Le jeu intervilles, battle-royale mignon et coloré. Vous êtes 64 et l’objectif est d’être le dernier à parvenir à la fin des courses et des épreuves folles !

CRASH BANDICOOT 4 : IT’S ABOUT A TIME ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 2 Octobre 2020

Crash Bandicoot est de retour dans un quatrième opus incroyable ! Une véritable déclaration d’amour pour les fans, un véritable hommage pour le Bandicoot dans un jeu qui va mettre vos nerfs à rudes épreuves !

DRAGON BALL Z : KAKAROT ( PS4 – Xbox One – PC)

Date de Sortie : 17 Janvier 2020

Incarnez Goku pour revivre l’histoire de Dragon Ball Z dans un jeu en monde ouvert très vaste. Le jeu vous proposera de revivre des moments emblématiques de la série avec de nombreux moments très détaillés qui pourront même vous en apprendre un peu plus sur l’univers DBZ !

STREET OF RAGE 4 ( PS4 – Xbox One – Switch – PC)

Date de Sortie : 30 Avril 2020

Découvrez dès maintenant la renaissance de la série emblématique de beat-em-up qui fête déjà ses 25 ans ! Street of Rage 4 est une suite digne des premiers opus qui va combler tous les fans de la licence !

Et découvrez également notre guide d’achat des meilleures consoles de jeux vidéo à avoir sous le sapin pour ce Noël 2020 !