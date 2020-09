Et si OnePlus sortait une version plus abordable de ses écouteurs sans fil ?

2020 est une année spéciale pour OnePlus. En effet, alors que ses porte-étendards montent en gamme, la marque chinoise a décidé de se lancer dans les smartphones abordables. Au mois de juillet, celle-ci a levé le voile sur le OnePlus Nord, un appareil abordable à moins de 500 euros qui propose néanmoins de bonnes performances. Et en plus de ce nouvel appareil, OnePlus a également lancé ses premiers écouteurs sans fil : les OnePlus Buds.

Les OnePlus Buds coûtent 89 euros et ont une autonomie de 30 heures (batterie du boitier inclus). Mais alors que ce produit vient d’arriver sur le marché, la marque songerait déjà à lancer une autre paire d’écouteurs sans fil. D’après un article publié par le site Android Central, qui relaie Max J., une source de « fuites » qui est régulièrement citée par les médias, ces nouveaux écouteurs sans fil seraient appelés OnePlus Buds Z.

Une version plus abordable

Android Central indique que le nouveau produit pourrait coûter 50 dollars aux États-Unis. Le design serait le même que celui des OnePlus Buds, mais OnePlus devrait cependant sacrifier certains éléments comme l’autonomie ou la qualité audio pour faire baisser les coûts.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs et de ce fait, la prudence est toujours de mise. En tout cas, cette année, OnePlus semble déterminé à diversifier son offre et proposer plus de produits à ses fans. Par exemple, sur le marché des smartphones, d’autres modèles abordables devraient être présentés par la marque chinoise.

Lorsque celle-ci a évoqué le OnePlus Nord avant son lancement, elle parlait d’une « série », mais pas d’un seul modèle. Et actuellement, de nombreuses rumeurs concernant les prochains smartphones abordables de OnePlus circulent déjà sur la toile. OnePlus pourrait lancer jusqu’à 4 autres smartphones abordables, dont un modèle très abordable qui utiliserait un processeur Snapdragon 460.

Petit à petit, OnePlus se fait une place dans le marché des wearables

Avec ses concurrents des AirPods d’Apple, OnePlus se fait une place sur le marché des « wearables » ou accessoires connectés à porter sur soi. Et les écouteurs sans fil ne sont qu’un début puisque OnePlus préparerait également le lancement de sa première montre connectée, qui entrera en concurrence directe avec l’Apple Watch d’Apple. Cependant, contrairement aux montres d’Oppo, Realme et Xiaomi, la « OnePlus Watch » ne s’inspirerait pas de l’écran carré de l’Apple Watch, mais aurait plutôt un écran circulaire.

En tout cas, les wearables représentent un marché très important actuellement puisque, par rapport aux ventes de smartphones, les ventes de cette catégorie de produits sont encore en forte hausse. Alors que les expéditions de smartphones devraient baisser cette année, les expéditions d’accessoires connectés continuent d’augmenter par rapport à 2019. D’après une étude d’ABI Research, cette hausse serait de 5 %. Cependant, s’il n’y avait pas la pandémie, celle-ci aurait pu être de 17 % par rapport à 2019.