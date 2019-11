Cet étrange brevet qui suggère qu’Apple aussi veut son écran pliable

Avec du retard, les constructeurs Samsung et Huawei ont finalement commencé à commercialiser leur smartphone pliable (en Chine pour l’instant, pour la marque chinoise). Xiaomi a aussi fait part de sa volonté de dévoiler un tel smartphone, ajoutant qu’il souhaiterait vendre celui-ci à moins de 1 000 dollars.

Pour l’instant, c’est donc Apple qui est resté le plus discret sur le sujet, malgré le fait que la marque à la pomme soit classée dans le top 3 des fabricants du marché mondial des smartphones. Mais c’est aussi routinier de la part de la firme, qui a pour habitude de rester discrète sur ses projets en cours.

Un écran enveloppant pour un futur iPhone ?

Un nouveau brevet déposé par la société américaine laisse à penser qu’elle se penche bel et bien sur un tel projet. Encore une fois, il ne s’agit là que d’un document déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, ce qui veut dire qu’un tel projet pourrait ne jamais voir le jour. Mais dans tous les cas, il est intéressant de se pencher sur la façon dont Apple aborde la question de l’écran pliable.

Comme le montrent les images, Apple pourrait se pencher sur un smartphone équipé d’un écran pliable. Celui-ci pourrait s’apparenter au Mi Mix Alpha dévoilé par Xiaomi il y a un mois. Celui-ci n’est pas un smartphone pliable, mais son écran enveloppant dispose d’un ratio impressionnant de 180,6%.

Dans le brevet d’Apple, la marque définit un « dispositif électronique portable ayant des surfaces avant et arrière, comprenant : une enveloppe transparente qui forme au moins une partie des surfaces avant et arrière ; un circuit imprimé ; et un ensemble d’affichage configuré pour fournir un contenu visuel dans lequel l’ensemble de l’écran est positionné dans l’enveloppe transparente et s’étend autour du circuit imprimé ».

Apple n’a pas souhaité répondre à la demande de commentaire de Patently Apple. Rappelons que la firme a déjà dévoilé des brevets évoquant des écrans et des iPhone pliables, à l’exemple de ce concept montrant un téléphone capable de se plier dans plusieurs sens.