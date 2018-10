Facebook fait le plein de fonctionnalités musicales

Pendant des mois, Facebook n’a cessé de décrocher des deals avec des acteurs de l’industrie musicale comme la SACEM ou Universal afin de pouvoir utiliser des morceaux populaires sur ses produits et services.

Et aujourd’hui, Facebook présente trois fonctionnalités pour son application mobile qui permettront aux utilisateurs d’égayer leurs vidéos, leurs stories et leurs profils avec ces morceaux dont l’entreprise a négocié les droits.

De la musique dans les Stories, comme sur Instagram

Il y a 4 mois, Facebook lançait les stickers musicaux sur Instagram. Une fonctionnalité qui permet d’ajouter de la musique dans les Stories.

Et aujourd’hui, cette fonctionnalité débarque également sur le produit-phare de l’entreprise (l’application Facebook). « À partir d’aujourd’hui, vous pourrez ajouter une chanson aux photos et vidéos que vous partagez sur Facebook Stories. Et nous l’apportons également au fil d’actualités! Prenez une photo ou une vidéo avec la caméra Facebook ou prenez-en une à partir de votre galerie, puis appuyez sur l’icône d’autocollant et sélectionnez l’autocollant de musique. Une fois que vous avez trouvé la chanson que vous souhaitez ajouter, vous pouvez choisir la partie idéale à partager et ajouter l’autocollant avec l’artiste et le nom de la chanson. Déplacez l’autocollant et ajoutez d’autres autocollants et effets pour personnaliser votre Storie », annonce l’entreprise.

Déploiement de la fonctionnalité lip sync, comme sur Musically

En juin, Facebook a également lancé une fonctionnalité de lip sync pour les diffusions en direct. Aujourd’hui, l’entreprise annonce que cette fonctionnalité est maintenant activée sur tous les profils Facebook dans de nombreux pays.

D’autre part, alors qu’elle n’était disponible que sur les profils, la fonctionnalité lip sync arrivera aussi sur les pages, ce qui permettra aux artistes et aux créateurs d’en profiter.

Enfin, en plus du lip sync, Facebook peut également afficher les paroles des chansons durant les diffusions en direct.

Une fonctionnalité qui vous rappellera peut-être My Space

Le profil sur Facebook se dotera aussi bientôt d’une section « musique ». Sur celle-ci, les utilisateurs pourront indiquer quel morceau ils sont en train d’écouter et quel morceau est leurs « favoris de tous les temps ».

Ces morceaux mis en avant sur le profil pourront être écoutés par les autres utilisateurs de Facebook, et seront accompagnés de vidéos avec des images de l’artiste.