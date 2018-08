Facebook rachète la startup Vidpresso pour rendre ses vidéos plus interactives

De nouveaux outils devraient débarquer sur Facebook grâce à l’acquisition de Vidpresso, une startup qui propose des outils de création de vidéos interactives.

Facebook continue d’investir dans sa fonctionnalité vidéo. Et aujourd’hui, on apprend qu’il a fait l’acquisition de la startup Vidpresso. Fondée en 2012, celle-ci s’est donnée pour mission de rendre les vidéos interactives.

« Nous continuerons à aider les créateurs, les éditeurs et les radiodiffuseurs à créer de grandes expériences en direct et à nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux: permettre des flux interactifs de classe mondiale sur Facebook Live », annonce l’entreprise sur son site web. Les clients de Vidpresso pourront continuer à utiliser ses produits après cette transition vers Facebook. Et dans son communiqué, des partenaires tels que BuzzFeed, NBC ou le Nasdaq sont cités.

Si le prix de l’acquisition n’est pas évoqué, notre confrère TechCrunch estime que celle-ci n’a probablement pas été très chère.

Vidpresso va rendre les vidéos Facebook plus dynamiques

En tout cas, cette acquisition devrait être d’une grande utilité pour Facebook. Après avoir dopé ses vidéos natives, le réseau social cherche désormais à faire en sorte que les utilisateurs soient plus actifs lors des diffusions.

Par exemple, Facebook a lancé la fonctionnalité Watch Party, qui permet aux membres d’un groupe de regarder des vidéos ensemble et en même temps, comme s’il s’agissait de vidéos en direct.

Après avoir négocié avec l’industrie musicale, Facebook a aussi lancé une fonctionnalité de lip-sync (à la Musical.ly) pour les vidéos en direct.

Et d’après certaines indiscrétions, il préparerait une autre fonctionnalité qui permettra d’organiser des concours de chat sur le réseau social.

D’autre part, Facebook n’a pas attendu l’acquisition de Vidpresso pour commencer à ajouter des fonctionnalités pour permettre aux pages d’organiser des jeux ou de faire des sondages sur les diffusions en direct.

De son côté, Vidpresso estime qu’en rejoignant Facebook, il aura une occasion d’accélérer sa vision afin d’offrir « aux créateurs, aux éditeurs et aux diffuseurs un moyen simple d’utiliser les médias sociaux dans la vidéo en direct à un niveau de qualité élevé ». Si ses outils étaient déjà disponibles pour les clients (des médias importants), Vidpresso espère que grâce à Facebook, ceux-ci seront désormais accessibles aux créateurs.