Facebook va diffuser des matchs de LDC en Amérique Latine, et des matchs de Liga en Asie

Facebook sort son chéquier afin de diffuser du foot européen en direct en Amérique Latine et en Asie.

Facebook mise désormais sur le contenu sportif afin de doper l’audience de sa plateforme de vidéos. Et dans certains pays, les footeux risquent de devenir encore plus accros au numéro un des réseaux sociaux.

Dans un communiqué, l’UEFA annonce avoir conclu un deal avec Facebook qui permettra au réseau social de diffuser gratuitement 32 matchs chaque saison, entre 2018 et 2021, en Amérique Latine. Ces matchs incluront les finales de la Champions League ainsi que la Super Coupe, et pourront être regardés sur la page Facebook de la LDC.

Et il y a quelques jours, c’était le deal entre Facebook et la Liga espagnole qui était officialisé. Comme le rapporte Reuters, La Liga a également annoncé que Facebook diffusera tous les 380 matchs du championnat en Inde, en Afghanistan, au Bangladesh, au Bhutan, au Népal, aux Maldives, au Sri Lanka et au Pakistan.

Le sport en direct, nouvelle obsession de Facebook ?

D’autres deals pourraient encore être annoncés. Peter Hutton, le responsable du sport en direct sur Facebook, explique : « Nous cherchons des droits spécifiques sur des marchés spécifiques et nous tirons des leçons à partir des données obtenues avec ces expériences, puis nous déterminons quelle sera la prochaine étape. Si vous vous précipitez dans trop de deals à la fois, vous ne pouvez pas faire les choses correctement ».

Spécialiste des droits de diffusion, Peter Hutton était le patron d’Eurosport. En janvier, son arrivée chez Facebook suggérait déjà que le numéro un des réseaux sociaux allait passer à la vitesse supérieure sur la diffusion de sport en direct.

En plus du deal avec l’UEFA et de celui de la Liga, Facebook aurait aussi payé 264 millions de dollars afin de diffuser les matchs de la Premier League de 2019 à 2022 au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et au Vietnam, d’après un article publié par Business Insider au mois de juillet.