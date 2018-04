Facebook veut donner plus de visibilité aux Stories

Facebook insiste toujours pour les Stories.

En 2017, il est devenu clair que le format Story est d’une importance capitale pour Facebook. Inspirées de Snapchat, les Stories font déjà un tabac sur Instagram et WhatsApp. En revanche, sur l’application Facebook, elles ont du mal à convaincre.

Mais le réseau social n’a pour autant pas lâché l’affaire

Et après avoir permis les crosspostages de ces Stories depuis Instagram et Messenger, puis autorisé les utilisateurs à en publier depuis la version web, Facebook teste de nouvelles mises à jour qui donnent plus de visibilité à ce format sur son application mobile.

D’après TechCrunch, dans le cadre de ces tests :

La caméra devient l’option par défaut lorsque l’utilisateurs veut poster un statut

Le partage de Stories devient également une option par défaut lorsque l’utilisateur se sert des fonctionnalités en réalité augmentée de Facebook

Au-dessus du fil d’actualité, Facebook a remplacé les petites icones circulaires par des vignettes plus grandes qui donnent un aperçu des contenus des Stories

S’il n’est pas sûr que toutes ces mises à jour seront déployées sur tous les comptes, cela signale l’importance des Stories pour Facebook, même si jusqu’à présent, le format n’a pas totalement séduit ses utilisateurs.

« La façon dont les gens partagent et se connectent est en train de changer; cela devient rapidement plus visuel et en temps réel. Nous testons de nouveaux outils créatifs pour donner vie aux images et aux vidéos, et nous introduisons des moyens plus faciles de trouver et de partager des Stories », a commenté un porte-parole du réseau social.

On notera aussi qu’en février, Mark Zuckerberg a déjà signalé que sur le long terme, ces Stories pourraient prendre plus d’importance que les publications classiques du fil d’actualité.

« Nous nous attendons à ce que les Stories passent devant les publications dans le fil d’actualité comme la principale façon pour les gens de partager du contenu sur les applis des réseaux sociaux », déclarait le PDG de Facebook, dans le cadre de l’annonce de résultats trimestriels.

Et comme les Stories sont de meilleurs moyens de partager du contenu, il faudrait s’attendre à ce que cela ait un impact sur la manière dont Facebook conçoit ses produits.

Lorsque Facebook a commencé à utiliser les Stories sur Instagram, la société a bien évidement été accusée de copier Snapchat. Mais actuellement, d’autres ont emboité le pas.

Et même le moteur de recherche de Google, ainsi que Netflix, vont afficher des contenus inspirés des Stories de Snap.