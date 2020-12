Fin 2020, Boursorama Banque reste la banque la moins chère de France

Pour la 13ème année consécutive, Boursorama Banque s’impose comme la banque la moins chère de France sur tous les profils de clients de l’étude réalisée par Le Monde et meilleurebanque.com. Les banques en ligne occupent le podium sur la majeure partie des profils étudiés.

Découvrir Boursorama Banque

Le rapport place la filiale du groupe Société Générale comme l’établissement le plus compétitif sur les profils « jeune inactif », « jeune actif », « employé », « cadre », « cadre supérieur » et « l’adepte du 100% mobile ». Un jeune actif déboursera ainsi en moyenne 14,6€ par an pour son compte chez Boursorama Banque, contre 91,7€ en moyenne dans une banque de réseau traditionnelle. Cela dit, dans le cas d’un usage standard, un client Boursorama Banque peut très bien n’avoir aucun frais du tout !

Un environnement propice à la modération

La tendance n’est pas nouvelle, mais elle se confirme encore cette année. Sans agence physique à financer, les banques en ligne parviennent logiquement à offrir des tarifs plus avantageux sur les opérations du quotidien. Cela dit, cette évolution est bénéfique à tous puisque l’envol des banques en ligne « crée un environnement propice à la modération de tous les acteurs » expliquent nos confrères du Monde.

L’étude avance un chiffre rare pour être souligné : les tarifs bancaires chutent de 0,65% en moyenne à partir de janvier 2021 sur tous les profils de clients étudiés. Cela prend en compte toutefois les nouvelles offres – parfois gratuites – qui ont tendance à tirer la moyenne vers le bas, alors que les formules historiques restent au même niveau, voire augmentent un peu.

La carte bancaire gratuite et sans condition de revenus est devenue une réalité dans de nombreuses banques en ligne : Hello bank! (avec Hello One) et ING (avec ING Essentielle) s’y sont lancées en 2020 et emboitaient le pas de Boursorama Banque et de son offre Welcome. Cette nouvelle stratégique contribue évidemment à faire baisser la moyenne constatée puisque la carte reste la principale poste de coûts (avec la tenue de compte) pour les clients.

La banque à distance, un succès avéré

Aujourd’hui, la banque en ligne semble s’ancrer dans les habitudes de consommation des français. Avec 2,5 millions de clients, Boursorama Banque est la première banque en ligne, loin devant ING et son million de clients. Elle a par ailleurs réaffirmé il y a quelques jours son objectif à l’horizon 2024, à savoir convaincre 4,5 millions de français de souscrire à l’une de ses offres.

Cité dans l’étude, Julien Bet, associé chez Bain & Company dévoile un chiffre inédit : « les banques en ligne et les néobanques affichent au total plus de sept millions de clients en France ». Si le succès est au rendez-vous, il faut toutefois rappeler le principal défi de ces établissements – à savoir leur capacité à convaincre ces clients de les utiliser comme banque principale.

Il note par ailleurs une évolution dans le comportement des français : « jusqu’au début des années 2000, on ouvrait un compte dans une seule banque et on lui restait fidèle. Aujourd’hui, la relation bancaire est de plus en plus fragmentée: de nombreux clients ont ouvert un compte dans plusieurs banques et testent aussi des fintech pour leurs opérations du quotidien ».

Si ces banques 2.0 se montrent très compétitives sur le prix, les banques traditionnelles n’ont pas à rougir sur leur offre et leur service. Julien Bet rappelle que « les banques traditionnelles ont montré pendant le premier confinement qu’elles étaient là pour soutenir leurs clients, par exemple en mettant en place des reports de mensualités de crédit », comme on aussi pu le voir chez Boursorama Banque. Elles capitalisent aussi sur leur image de confiance pour rester incontournables sur l’épargne.