Ford milite ardemment en faveur d’un tout nouvel emoji indispensable (selon Ford)

Ford milite pour un nouvel emoji « Pick-Up »

On le sait, Ford est un constructeur réputé pour sa gamme sportive RS, sa superbe Mustang, mais aussi par ses imposants pick-up, à commencer par le Ford Ranger, mais l’américain est également friand de nouvelles technologies. C’est pour cela qu’en 2018, Ford a proposé au consortium Unicode, cette fameuse organisation qui évalue et approuve les nouveaux Emojis, d’ajouter un Emoji représentant un pick-up à tous les claviers des smartphones du marché. La bonne nouvelle, pour Ford, c’est que celui-ci fait désormais partie d’une short-list pour s’ajouter aux autres Emojis, et pourrait donc arriver sur nos smartphones et tablettes en 2020.

Selon Ford, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont manifesté leur intérêt envers un emoji de type « pick-up ». Si des milliards d’emojis sont échangés chaque jour dans le monde entier, les utilisateurs n’ont toujours pas le plaisir de pouvoir envoyer un « pick-up » à leurs correspondants. On retrouve certes une voiture de sport, un taxi, un petit camion… mais aucune trace de ce véhicule si particulier, et surtout si cher à Ford.

Un émoji pick-up si « cool«

Pour Craig Metros, directeur du design chez Ford, le constat est on ne peut plus simple : « Les fans de Ford veulent un Emoji pick-up qui soit cool et transmette l’état d’esprit si particulier lié à ce véhicule. Le résultat devrait ravir tous les amateurs de pick-up et leur donner le ‘smiley’. » Rappelons que Ford avait présenté son nouveau Raptor dans un cadre assez particulier l’an dernier, à savoir la GamesCom de Cologne.

Depuis quelques années maintenant, le constructeur s’applique à changer son image de marque, en s’adressant notamment à une clientèle plus « jeune », la preuve récemment avec le partenariat avec Teddy Riner, et encore aujourd’hui avec cette communication basée sur l’emoji, à l’occasion du World Emoji Day.

L’occasion pour le constructeur de rappeler que le modèle Ranger est le pick-up le plus vendu en Europe, avec 13 600 unités vendues au premier trimestre 2019, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. Récemment, le constructeur s’est également fait remarquer avec la présentation de Digit, un robot-livreur humanoïde qui pourrait bien assurer les livraisons de demain.