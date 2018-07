Une IA capable de prédire l’audience d’un film grâce à sa bande-annonce

Bienvenue dans un monde où les algorithmes peuvent prédire le succès d’un long métrage. La société de production 20th Century Fox se penche sur une intelligence artificielle capable de déterminer l’audience d’un film en fonction de sa bande-annonce.

Plusieurs chercheurs de 20th Century Fox se sont penchés sur la conception d’un système intelligent capable de déterminer le succès remporté par un film en analysant la bande-annonce. Basée sur la technologie dite du deep learning, l’intelligence artificielle de la société de production américaine a les capacités d’établir un lien direct entre certains éléments visuels du trailer et les performances d’un film selon certaines données démographiques. En effet, les chercheurs sont partis du postulat, finalement logique, que certains se tourneront vers les films avec des couleurs chaudes et beaucoup de personnages, là où un second groupe préférera les couleurs vives et les plans panoramiques. De fait, le système peut se pencher de près sur l’analyse des couleurs, des visages, des paysages et de l’éclairage. En termes de résultat, il semblerait que l’intelligence artificielle puisse déterminer avec précision quelles seront la fréquentation et l’audience d’un film.

Un système pour personnaliser les bandes-annonces ?

Actuellement, l’intelligence artificielle semble apte à fonctionner dans des conditions réelles, bien que celle-ci soit principalement utilisée sur des films déjà sortis en salle. Cependant, le système a aussi été utilisé pour de nouveaux films, et il semblerait qu’il ait déterminé avec succès les audiences des longs-métrages dans les mois à venir.

Dans leur article, les chercheurs de Fox expliquent : « Les bandes-annonces vidéo sont l’élément le plus critique des campagnes de marketing pour les nouveaux films (…) Elles sensibilisent la population, communiquent l’intrigue du film, présentent les personnages principaux et révèlent des indices importants sur l’histoire, le ton et les choix cinématographiques ».

À plus long terme, une telle technologie pourrait permettre de personnaliser les bandes-annonces auprès du public visé par les différents contenus cinématographiques de 20th Century Fox. De fait, ce système pourrait permettre à cette dernière d’augmenter ses ventes de tickets et de maintenir sa position face aux plateformes de streaming d’Amazon et de Netflix.