Galaxy F, un nouveau type de smartphones Samsung avec un accent sur la caméra ?

En plus de ses smartphones premium (les Galaxy S, les Galaxy Note, et les smartphones pliables), Samsung propose actuellement deux types d’appareils milieu de gamme : les Galaxy A (comme le Galaxy A51) et les Galaxy M (comme le Galaxy M31). Ces appareils sont vendus à des prix relativement abordables, mais proposent des fiches techniques intéressantes. Pourtant, Samsung pourrait ajouter un troisième type de smartphones dans son offre milieu de gamme : les Galaxy F.

Cette nouvelle gamme que Samsung serait en train de préparer est évoquée dans un récent article d’Android Authority, qui relaie le site indien 91Mobiles. En effet, le géant coréen compterait lancer cette nouvelle gamme en Inde, ce mois de septembre. Dans ce pays, les smartphones Galaxy F coûteraient moins de 270 dollars et auraient une particularité : Samsung y mettrait l’accent sur les performances des caméras.

Par exemple, le constructeur pourrait proposer des fonctionnalités comme la stabilisation optique, des capteurs plus larges ou encore des lentilles spéciales, afin que les Galaxy F se différencient des autres smartphones qui sont dans la même fourchette de prix.

Galaxy F : une nouvelle offre de Samsung pour le segment milieu de gamme ?

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Et de ce fait, celles-ci sont encore à considérer avec prudence. En tout cas, si Samsung lance les smartphones Galaxy F en Inde, il est possible que ces appareils arrivent en Europe plus tard. Pour rappel, les smartphones Galaxy M (dont la particularité est leurs très grandes batteries) étaient aussi conçus pour le marché indien. Mais ceux-ci sont rapidement arrivés en Europe. Et actuellement, le Galaxy M31 (avec sa batterie de 6 000 mAh) est disponible en France.

Mais pourquoi Samsung voudrait-il créer cette nouvelle gamme de smartphones ? Probablement une nouvelle stratégie pour contrer ses concurrents sur le segment des appareils abordables. Sur ce segment, Samsung fait face à de plus en plus de concurrents. En plus de la marque Redmi Note de Xiaomi et d’Oppo, le gant coréen doit également faire face à Realme, OnePlus (qui a récemment lancé le OnePlus Nord), Google (avec son Pixel 4a), mais aussi Apple (cette année, la firme de Cupertino a lancé un iPhone abordable).

En substance, le Galaxy F pourrait cibler ceux qui achètent des smartphones abordables, mais qui veulent également profiter de fonctionnalités avancées pour les photos et les vidéos (alors que les autres marques peuvent se focaliser sur d’autres aspects).