On a souvent raillé Samsung pour son obsession à toujours positionner ses messages marketing et publicitaires par rapport aux produits d’Apple, rendant par défaut une sorte d’hommage permanent à la Pomme.

Une fixation qui cependant ne se retrouve pas forcément dans les produits de la marque coréenne, souvent plus élaborés que ceux d’Apple, ou en tout cas proposant des fonctionnalités plus nombreuses (utiles ? C’est un autre débat).

La donne change quelque peu avec l’arrivée du Samsung Galaxy Note 10. Sans revenir en détail sur la caractéristiques de ce flagship, que nous avons déjà largement détaillées, l’une d’entre elles est inédite sur un smartphone, et constitue pourtant une avancée significative en matière de vidéo. Cette caractéristique, c’est la possibilité de filmer enfin des vidéos en mode Portrait. Rappelons que le mode Portrait a été introduit avec l’iPhone 7, le premier iPhone avec double objectif photo, et qu’il permet de générer grâce à un algorithme le fond flouté « bokeh » que l’on connaissait jusqu’alors uniquement sur les appareils-photo reflex. De quoi donner un aspect professionnel à ses clichés, que ce soit pour faire des selfies ou pour immortaliser tout autre objet.

Quand c’est flou c’est qu’il n’y a pas de loup

Jusqu’à présent, cette caractéristique n’était disponible que pour les photos, pas pour la vidéo. On sait que les Pixel 3 de Google ont une couche logicielle qui permet d’obtenir le même résultat avec un seul objectif. Il existe également des applications qui fonctionnent sur le même principe, et Instagram propose également un mode portrait. Mais encore une fois, cela ne fonctionne qu’avec la photo, et dans le cas de la plupart des apps, uniquement avec des visages humains, puisque l’IA embarquée a été entrainée exclusivement à reconnaitre des visages et à faire le flou derrière eux. La seule possibilité de faire des vidéos à fond flouté avec cet effet de profondeur de champ était offerte par la fonction Live de Facebook, mais elle a malheureusement disparu au bout de quelques mois.

Samsung innove et reprend cette caractéristique en l’intégrant nativement sur le Galaxy Note 10, avec lequel il est donc désormais possible de faire des vidéos à fond « bokeh ». Cela fonctionne également avec un algorithme qui différencie le premier plan de l’arrière plan, et qui permet d’ajuster l’intensité du flou, mais également de le passer en noir et blanc, alors que le sujet du premier plan est en couleur.

Au-delà du fait que cette nouveauté va ravir les amateurs de vidéos au look un peu plus professionnel, on se demande pourquoi aucun constructeur ou développeur d’application n’y a pensé avant. Et bien sûr quand on pense à cela, on pense essentiellement à Apple, qui n’a de cesse de vanter la qualité des vidéos de l’iPhone. Du coup Samsung en profite pour jeter une petite pierre de plus dans le jardin de la Pomme en se fendant d’un spot publicitaire depuis hier, qui vante la fonctionnalité « Portrait Vidéo » du Samsung Galaxy Note 10, et il faut avouer que c’est plutôt tentant.

Espérons que cette percée piquera au vif la concurrence et que nombre de constructeurs proposeront une mise à jour intégrant cette fonction, sans parler des éditeurs d’apps, qui pourraient certainement trouver une belle source de revenus avec une telle application…