Google dément les rumeurs sur l’utilisation de Duplex en entreprise

Google réagit suite à la propagation de rumeurs selon lesquelles sa technologie Duplex pourrait être utilisée dans des call centers.

Au mois de mai, Google a épaté le public présent à sa conférence I/O en présentant Duplex. Il s’agit d’une extension de Google Assistant, avec une voix plus humaine, qui est capable de contacter des établissements à la place de l’utilisateur. Par exemple, si vous avez besoin de réserver une table de restaurant, il sera inutile d’appeler directement. Si vous demandez à Google Assistant de faire cette réservation, l’assistant numérique demande à Duplex d’appeler à votre place, puis confirme la réservation via une notification.

Il y a quelques jours, Google a annoncé qu’il commencera à tester Duplex aux Etats-Unis, cette année. Et entretemps, des rumeurs sur un autre usage de Google Duplex ont commencé à émerger sur la toile.

Google Duplex n’est pas (encore) utilisé dans des call centers

D’après des sources citées par The Information, Google aurait en effet discuté avec des entreprises pour tester Duplex, par exemple dans les call centers.

Mais aujourd’hui, ces rumeurs sont démenties par les firme de Mountain View.

Voici la déclaration d’un porte-parole, relayée par notre confrère CNET :

« Nous nous focalisons actuellement aux usages de Duplex avec les consommateurs, avec lesquels nous pouvons aider les gens à accomplir des choses, plutôt que de l’appliquer à des cas d’utilisation potentiels dans les entreprises. Nous ne testons pas Duplex avec des entreprises. Duplex est conçu pour fonctionner dans des cas d’utilisation très spécifiques, et actuellement nous nous concentrons sur les tests avec les réservations de restaurants, la réservation de salons de coiffure et les heures d’ouverture avec un nombre limité de testeurs dignes de confiance. Il est important que nous ayons une bonne expérience, et nous adoptons une approche lente et mesurée, car nous incorporons les apprentissages et les commentaires de nos tests ».

En d’autres termes, même si Google admet qu’il y a des « cas d’utilisation potentiels » pour ces nouvelles technologies dans les entreprises, la firme de concentre actuellement sur les réservations automatisées via Google Assistant. Et aucun test en entreprise n’est mené, contrairement à ce qui aurait pu être suggéré.