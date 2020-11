Google lance une version de Chrome pour les nouveaux MacBook avec processeur Apple Silicon

2020 est une année importante pour Apple. En octobre, la firme de Cupertino a levé le voile sur les iPhone 12, ses premiers modèles 5G. Et il y a quelques jours, celle-ci a aussi lancé ses trois premiers ordinateurs utilisant des processeurs Apple Silicon.

Avec cette transition, Apple commence à utiliser des processeurs qu’il conçoit lui-même en utilisant les technologies d’Arm, au lieu des processeurs d’Intel. Cela doit permettre aux Mac d’être plus performants, et moins gourmands en énergie, ce qui est véritable plus en matière d’autonomie pour les ordinateurs portables.

Les développeurs d’applications doivent également faire cette transition, en développant des versions de leurs logiciels qui fonctionnent nativement avec les processeurs Apple Silicon. Et la bonne nouvelle, c’est que Google est déjà en train de lancer une version de Chrome pour ce nouveau type de processeur.

D’après un article publié par The Verge, le déploiement de cette version de Chrome a d’ailleurs déjà commencé, mais a été mis en pause à cause d’un bug. Normalement, au moment de télécharger le navigateur de Google sur un Mac, vous aurez la possibilité de choisir entre une version pour les ordinateurs avec puce Intel et une autre pour les machins utilisant une puce Apple Silicon.

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4

— Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 17, 2020