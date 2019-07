Google Pixel 4 : 6 Go de RAM et un écran plus grand ?

Google avait été critiqué pour la faible quantité de RAM présente sur ses Pixel 3, avec 4 Go, quand la plupart des concurrents commencent à 6 Go voir 8 Go pour leurs flagship. Selon la firme de Mountain View, son Pixel 3 n’avait pas besoin de plus de RAM, alors même qu’il connait quelques soucis sur les actions en multitâche. Bonne nouvelle pour le Pixel 4, la RAM serait, au minimum, de 6 Go.

C’est une petite progression même si on sait qu’avoir la main à la fois sur le hardware et le software permet de créer des produits plus efficaces, comme c’est le cas sur les iPhone XS et leurs 4 Go de RAM.

Un écran plus grand pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL ?

Autre indiscrétion, la résolution (et donc la taille d’écran) du Pixel 4 va augmenter. Alors que le Pixel 3 proposait un écran avec une résolution de 2160 x 1080, le Pixel 4 proposerait une dalle de 2280 x 1080 pixels, il gagnerait donc en longueur, grâce à des contours plus fins ? Même constat sur le Pixel 4 XL qui passerait à 3040 x 1440. au lieu des 2960 x 1440 pixels du Pixel 3 XL.

BGR indique également que le stockage sera augmenté en passant de 64 Go à 128 Go, même s’il ne peut confirmer que des déclinaisons supérieures seront proposées.

Après les fuites sur les coloris du Pixel 4, celles sur son nouveau triple capteur arrière, on commence à avoir une idée bien précise de ce que sera le prochain flagship Google. Une chose est certaine, il sera dévoilé lors de l’événement hardware de la marque, qui a lieu au mois d’octobre.