Google Pixel 5 (2020) : ces rendus photo et vidéo en montrent plus sur le smartphone

Il y a quelques semaines, Google a enfin levé le voile sur le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme, qui entre en concurrence directe avec les modèles comme l’iPhone SE (2020), le OnePlus Nord, le Galaxy M31 de Samsung, ou encore les nouveaux Redmi Note de Xiaomi.

Et désormais, l’attention est tournée vers le Pixel 5, l’un des prochains smartphones de Google, qui sera un haut de gamme. Dans le communiqué de presse pour dévoiler le Pixel 4a, Google a évoqué le Pixel 5, et confirmé qu’il s’agira d’un smartphone 5G. Cependant, pour le moment, on ne connait pas encore la fiche technique et Google n’a pas encore révélé le design.

En attendant la présentation de ce modèle (et d’une version 5G du Pixel 4a), de nombreuses rumeurs circulent sur la toile. Et l’une des dernières rumeurs est signée @OneLeaks et @Procebaba, des sources qui sont régulièrement relayées par les médias. Celles-ci ont publié des rendus photo et vidéo présumés du Pixel 5, afin de nous donner un avant-gout.

D’après ce rendu publié par OneLeaks sur Twitter, le Pixel 5 aura une bulle percée sur l’écran pour la caméra frontale. Et contrairement à son prédécesseur, le modèle aurait un écran sans bordures.

Sur le dos, il y a un module qui inclut trois caméras, ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales. Visiblement, Google fera l’impasse sur la caméra frontale intégrée à l’écran. Et alors que ses concurrents mettent quatre caméras sur les dos des smartphones premium, Google pourrait se contenter de trois capteurs.

It has already been leaked but, cause so many of you asked me to share my own, this is your closest look yet at which I assume #Google will soon launch as #Pixel5.

360° video + official looking 5K renders + dimensions on behalf of my Friends @Pricebaba -> https://t.co/hYFls0hQAJ pic.twitter.com/bpDYfuUTfT

— Steve H.McFly (@OnLeaks) August 21, 2020