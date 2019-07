Google s’associe avec une organisation caritative pour lutter contre la paralysie

Aujourd’hui, la majorité des internautes utilise son smartphone pour effectuer des requêtes, et de plus en plus de monde se tourne aussi vers des produits comme l’Amazon Echo. Mais lorsque vous êtes paraplégique, tout devient vraiment plus compliqué : si vous faites tomber votre Pixel 3 par terre, alors il ne vous reste vraiment plus que la voix pour vous en sortir.

C’est là que les outils à commande vocale sont très utiles : pour diriger à distance un appareil que vous ne pouvez plus contrôler manuellement. Et qu’il s’agisse d’un thermostat connecté, d’une ampoule Philips Hue ou de volets intelligents, certains d’entre eux sont durs à atteindre sans aide extérieure.

Un don de plusieurs millions de dollars

Développant régulièrement de nouveaux impacts positifs sur la société, la firme de Sundar Pichai a donc choisi d’offrir 100 000 enceintes Google Home Mini à des personnes qui ne peuvent plus se déplacer, car atteintes de paralysie sévère. Un cadeau d’une valeur de près de 6 millions de dollars, donc, car le gadget coûte 59 euros en France.

C’est avec la Fondation Christopher et Dana Reeve que le projet va être réalisé. Il s’agit d’une association fondée en 1982, et qui a pris le nom du célèbre acteur de Superman dans les années 1970 après que celui-ci se soit retrouvé dans une situation similaire lors d’un accident de cheval. Avec sa femme Dana, ils auraient apporté énormément à l’ONG au point que celle-ci ait adopté leur patronyme.

D’autres projets pour l’humain

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’initiative pour les personnes à mobilité réduite est engagé par une entreprise figurant dans la liste des GAFAM.

Ainsi, il y a peu, Microsoft a décidé d’investir dans des startups travaillant également sur le sujet du handicap. Enfin, en 2019, de nouveaux emojis ont été ajoutés sur nos claviers pour représenter quelqu’un qui se déplace en fauteuil roulant.