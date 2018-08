Google sortirait la version stable d’Android P ce mois d’août

La sortie de la version stable d’Android P se ferait le 21 aout.

Hâte de d’utiliser la version stable d’Android P ? D’après le bloggeur Evan Blass (connu pour l’exactitude de ses « fuites »), la prochaine mouture d’Android sortirait ce mois d’août, plus précisément le 21.

Par ailleurs, outre le fait qu’il s’agit d’une source assez fiable, et que cela correspond au calendrier du développement d’Android, une sortie d’Android P à cette date serait tout à fait logique puisque l’an dernier, Android Oreo est sortie le lundi 20 août.

On sait déjà plus ou moins ce que nous réserve Android P grâce aux présentations de Google lors de la conférence Google I/O, mais également grâce aux beta d’Android P qui peuvent déjà être installées sur quelques appareils.

Cependant, malgré cela, certaines nouveautés ne sont pas encore apparues et surtout, on ne connait pas encore quel nom de dessert portera cette nouvelle mouture.

Un déploiement rapide grâce à Treble ?

En plus des nouveautés et des améliorations au niveau des performances, Android P pourrait également avoir une autre particularité : un déploiement plus rapide.

Alors que les propriétaires d’iPhones ont droit aux nouvelles versions d’iOS dès leur sorties, les utilisateurs de smartphones Android (à l’exception des smartphones de Google) doivent souvent attendre très longtemps avant de recevoir les mises à jour.

Ce qui change aujourd’hui, c’est que Google a travaillé sur une nouvelle architecture d’Android baptisée Treble qui permet aux constructeurs de mettre à jour leurs mobiles plus rapidement.

D’ailleurs, la beta d’Android P n’est pas seulement disponible sur les smartphones Pixel de Google, mais aussi sur le smartphone d’Essential, sur le Nokia 7 Plus, sur le OnePlus 6, sur l’Oppo R15 Pro, sur le Sony Xperia XZ2, sur le Vivo X21UD, sur le Vivo X21 et sur le Xiaomi Mi Mix 2S. Et on peut espérer qu’au moins ces modèles seront mis à jour rapidement vers Android P après la sortie de la version stable.