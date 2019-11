Google Stadia consomme près de 120 MB/minute, en 1080p

La consommation de Google Stadia (encore) en question

Fermement attendu par de nombreux joueurs, le service de cloud-gaming Google Stadia est enfin disponible, avec en prime un total de 22 jeux au lancement (au lieu des 12 annoncés initialement). Un Stadia disponible uniquement pour ceux qui ont pris le soin de précommander le service, avec la possibilité de jouer librement à deux jeux « gratuits », le reste étant payant.

Un service de cloud gaming qui nécessite bien sûr une solide connexion réseau pour profiter pleinement de Stadia, mais qui implique également une grosse consommation de données. On savait déjà que Google Stadia pouvait consommer entre 4,5 et 20 GB de données par heure, et le site VentureBeat a tenu à réaliser diverses mesures, notamment en 1080p/60fps, pour jauger cette consommation en conditions réelles.

Ainsi, on jouant à Red Dead Redemption 2 via Google Stadia en mode 1080p/60 fps pendant 13 minutes, le site a relevé une consommation totale de 1,55 GB (soit 119 MB par minute). En considérant que le joueur vienne à bout du solo de Red Dead Redemption 2 en 47 heures de jeu, cela équivaut à une consommation totale de 335 GB… en jouant « seulement » en 1080p/60 fps. En 4K, la consommation sera bien sûr encore supérieure.

Un (gros) souci en 4G

Evidemment, si Google Stadia est relié à un réseau domestique, cela ne pose aucun souci de consommation, la data étant illimitée. La consommation peut néanmoins devenir un très gros problème lorsque l’on souhaitera jouer en nomade, via un forfait 4G par exemple (ce qui n’est pas possible d’ailleurs pour le moment), et que l’on dispose uniquement de 10 ou 20 Go de data.

A l’heure actuelle, Google Stadia n’en est qu’à ses balbutiements, et souffre encore de nombreux défauts de jeunesse. Google devrait évidemment corriger le tir au fil des semaines, en revoyant notamment la section technique, peut-être aussi le tarif des jeux, mais aussi en ajoutant progressivement de nombreuses fonctionnalités absentes au lancement. Reste à savoir maintenant si le service de Google saura s’imposer, et faire prochainement de nos consoles de jeu des vestiges d’un passé lointain…