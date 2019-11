Voici le prix des premiers jeux de Google Stadia, et c’est assez cher !

Dans quelques heures, ce sera le grand lancement mondial du fameux Google Stadia. Un service de Cloud Gaming qui s’annonce comme une révolution dans l’industrie du jeu vidéo. Malheureusement, après une première conférence quasiment sans faute, Google a enchaîné les erreurs de parcours.

Une première confusion autour des débits nécessaires pour une bonne utilisation de Google Stadia. Une seconde prise de parole juste avant l’E3 pour couper l’herbe sous le pied de tout le monde qui s’est retourné contre Google puisque ce moment de communication fut un échec. En juin justement, juste avant l’E3, la consommation folle de Stadia commençait aussi à inquiéter les joueurs. Après une mauvaise nouvelle prise de parole lors de la Gamescom, Google dévoile la date de sortie de Stadia en pleine conférence « Made By Google » début octobre.

Alors qu’on pensait qu’il n’y aurait plus de faux pas, l’impensable est arrivé avec le line-up de lancement de la console et maintenant le prix des jeux.

De bons jeux, mais vieux et chers !

Il y a une semaine, la première douche froide c’était le line-up de seulement 12 jeux pour Google Stadia avec des titres pas vraiment récents, sortis entre 2013 et 2019. Sur les 12 titres de départ, seulement cinq étaient sortis en 2019. Devant le bad-buzz, Google a annoncé une nouvelle liste de dix titres supplémentaires hier. Pour un total de 22 jeux, dont cette fois, 13 sont sortis en 2019.

Le nouveau problème ? Le prix des jeux. En effet, Google Stadia propose un système d’abonnement. Une offre gratuite (qui vous limitera à du 1080p et 60fps), mais qui n’arrivera pas avant 2020. Et une offre payante, l’offre Stadia Pro à 9,99€ par mois proposant cette fois de la 4K et 60fps. Cependant, il faudra tout de même acheter les jeux à côté ! Et la note va être salée. Voici les premiers prix :

Attention, comme la liste des dix nouveaux jeux hier, ces informations proviennent des réseaux sociaux. Elles ne sont pour le moment pas officielles ! Mais la confirmation devait arriver dans les prochaines heures !

Assassin’s Creed Odyssey (2018) – 59,99€ OU 30,00€ avec l’abonnement Google Stadia Pro

Final Fantasy XV (2016) – 39,99€ OU 29,99€ avec l’abonnement Google Stadia Pro

Gylt (2019) – 29,99€

Just Dance 2020 (2019) – 49,99€

Kine (2019) – 19,99€

Mortal Kombat 11 (2019) – 59,99€ OU 41,99€ avec l’abonnement Google Stadia Pro

Red Dead Redemption II (2018) – 59,99€

Samurai Shodown (2019) – 59,99€

Thumper (2016) – 19,99€

Tomb Raider (2013) – 19,99€ OU 10,00€ avec l’abonnement Google Stadia Pro

Rise of the Tomb Raider (2015) – 29,99€

Shadow of the Tomb Raider (2018) – 59,99€

Un problème de tarif quand on voit que l’ensemble des jeux peuvent être trouvés moins chers en version boîte sur les plateformes concurrentes ! On espère que les baisses de prix ne se feront pas attendre ! Pour rappel, le lancement mondial de Google Stadia est aujourd’hui, le 19 novembre 2019.