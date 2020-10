Google Stadia sera disponible sur Android TV, mais pas avant 2021

Alors que Google vient tout juste d’officialiser son nouveau Chromecast with Google TV, certains pensaient pouvoir retrouver la plateforme Stadia au coeur de ce nouveau petit dongle. Toutefois, aucune trace du service de cloud gaming sur le nouveau Chromecast. Via Twitter, Google a confirmé que ce dernier ne serait pas disponible avant l’année prochaine…

Voilà presque un an maintenant que Google a lancé son service de jeux en streaming Stadia. Une plateforme qui a évolué au fil des mois, avec de nombreuses optimisations et autres nouvelles fonctionnalités, mais qui reste indisponible sur Android TV. C’est le Chromecast Ultra qui était notamment mis en avant par Google pour utiliser le service Stadia.

Support for Stadia will be coming in the first half of 2021.

— Stadia (@GoogleStadia) September 30, 2020