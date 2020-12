Google teste un mode sombre pour son site web

Le dark mode ou mode sombre était l’une des tendances de 2019. De nombreux développeurs ont décidé de proposer, sur leurs applications, une option pour afficher des fonds sombres à la place des fonds clairs. Et même Apple et Google ont décidé de proposer un dark mode sur l’interface graphique d’iOS et d’Android.

Mais quel est l’intérêt de ce mode d’affichage ? A priori, un fond sombre vous fatiguera moins les yeux que les fonds clairs traditionnels. De plus, sur certains types d’écran, l’affichage des ce fond sombre permet de prolonger l’autonomie de votre appareil.

Et en plus des applications, les sites web se dotent également petit à petit d’un fond sombre. Par ailleurs, nous apprenons que Google est maintenant en train de tester un dark mode pour la version web de son moteur de recherche.

Comme le rapporte le site d’information 9to5Google, la firme de Mountain View est en train de faire un test A/B sur ce mode sombre pour le site de son moteur de recherche. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, le site adopte un fond gris foncé à la place du fond blanc habituel. Et les couleurs pour les résultats de recherche, le logo de Google, ainsi que les liens, ont aussi changé.

You have been hard at work #google. I went to bed at 1am (MST) and it was still the usual white on black. Woke up at 5am (MST) and it is now dark mode by default.

I love it! Thank you so much. Way easier on my eyes. pic.twitter.com/G5u9gUpD8M

— Tempered Shadeow (@TemperedShadeow) December 12, 2020