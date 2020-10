Google va proposer un VPN avec son offre de stockage Google One

Alors qu’elle vendait déjà des espaces de stockage dans le cloud avec Google Drive, la firme de Mountain View a lancé une nouvelle formule appelée Google One en 2018. Actuellement, celle-ci inclut une offre qui permet d’avoir un stockage de 2 To et quelques avantages sur le Play Store en contrepartie d’un abonnement mensuel ou annuel.

Et si l’offre de stockage avec 2 To de Google était déjà assez intéressante, celle-ci proposera bientôt un nouvel avantage à ses utilisateurs : un VPN. Pour rappel, l’utilisation d’un VPN vous permet d’ajouter une couche de protection supplémentaire à votre activité en ligne.

Comme l’explique la firme, « la connexion VPN ne sera jamais utilisée par Google pour suivre, consigner ou vendre les données liées à votre activité de navigation ». Google garantit également, sur ce VPN, que personne ne pourra associer votre activité à votre identité.

Les bibliothèques clientes sont open source et la firme de Mountain View fera également auditer ses systèmes.

Google veut vous aider à sécuriser vos connexions

Les VPN sont particulièrement nécessaires lorsqu’on se connecte à un réseau qu’on ne connait pas et qui peut être non sécurisé, comme les Wifi publics. Mais cela permet aussi de masquer l’adresse IP et empêcher le traçage grâce à celle-ci.

Le VPN que Google proposera avec Google One fonctionne sur Android et est directement intégré sur l’application dédiée à l’offre de stockage. L’activation se fait ainsi très facilement.

Mais malheureusement, pour le moment, le VPN de Google One n’est encore proposé qu’aux États-Unis. Néanmoins, Google indique qu’il proposera également celui-ci dans d’autres pays, plus tard.

Seulement sur Android

Bien entendu, le fait que ce VPN est proposé par Google peut vous convaincre de sa fiabilité. De plus, si vous souscrivez à un abonnement sur son service de stockage dans le cloud, l’utilisation de cette couche de protection n’engendrera pas de coûts supplémentaires pour vous.

Néanmoins, pour le moment, le VPN de Google ne sera proposé que sur Android, alors que les offres des entreprises spécialisées dans les VPN prennent en charge Android, iOS, ainsi que les systèmes d’exploitation d’ordinateurs.

Et actuellement, on a déjà une grande diversité d’offres payantes qui peuvent correspondre à des usages différents. Par exemple, si certains VPN sont parfaits pour contourner les blocages géographiques de contenus sur internet (cela peut être nécessaire pour contourner la censure d’un gouvernement), d’autres se distinguent grâce à leurs politiques sans logs (ce qui permet d’être plus sécurisé).

Il reste à savoir si, plus tard, Google One permettra aussi de sécuriser la connexion sur les iPhone et sur les ordinateurs.