Google voudrait alléger Chrome en supprimant des fonctionnalités peu utilisées

Ceux qui sont pour le minimalisme ne pourront d’approuver. D’après nos confrères de BGR, Google est actuellement en train d’étudier la possibilité d’éliminer certains éléments du menu contextuel des onglets, afin que celui-ci ne soit plus surchargé.

Lorsque vous faites un clic droit sur un onglet, au-dessus de la barre d’adresse de Chrome, vous avez une dizaine d’options, comme « Actualiser », « Dupliquer », « Fermer l’onglet », « Fermer les autres onglets », etc.

Un menu surchargé

Bien évidemment, quand il y a trop d’options, l’interface devient lourde alors que la plupart de ces fonctions ne sont pas utilisées régulièrement. Aussi, cela ferait des années que les développeurs du projet Chromium discuteraient de ce problème.

Et visiblement, Google a finalement décidé de passer à l’action. En effet, sur une version beta de Chrome 78 (une future version du navigateur), Google testerait un nouveau menu sur lequel de nombreuses options ont été retirées. Par exemple, on n’y voit plus les boutons « Nouvel onglet », « fermer les autres onglets » ou encore « rouvrir l’onglet fermé ».

apparently chrome is dropping several context menu options that i used a lot lol im so glad i switched to firefox pic.twitter.com/vJK2EVOxcD — cybork pawbeans (@pup_hime) August 28, 2019

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’un test et il n’est pas encore certain que les développeurs de Chrome iront jusqu’au bout.

En tout cas, il est assez courant qu’après de nombreuses mises à jour et l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, l’interface d’un logiciel devienne surchargée. Facebook, par exemple, après avoir développé de nombreuses fonctionnalités pour son application de chat Messenger, s’est rendu compte que l’interface de cette app devenait saturée, et a décidé de faire le ménage pour en améliorer l’ergonomie.

Sinon, d’après vous, quelles sont les autres fonctionnalités de Chrome qui devraient également être retirées ?