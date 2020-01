Hello One, nouvelle offre gratuite et sans condition de Hello bank!

Pour faire face à l’essor des néo-banques, la banque en ligne doit (déjà) se réinventer. En quelques mois, les géants Boursorama, ING et Fortuneo ont annoncé leur offre bancaire gratuite et sans condition pour rivaliser avec N26 ou Revolut. Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que Hello bank!, autre acteur majeur de l’écosystème, s’y mette également.

Hello One versus Hello Prime

Depuis quelques heures, le site Hello bank! affiche deux nouvelles offres : Hello Prime et Hello One. Si la première est une version adaptée de l’offre historique, la seconde propose une nouvelle approche – plus proche de celles que l’on retrouve dans les néo-banques. Celle-ci a pour ambition d’attirer les jeunes et les voyageurs avec un maximum de flexibilité et un minimum de frais.

Hello One est une offre qui inclut un compte courant et une carte bancaire, elle est gratuite et sans condition de revenus. Elle fixe un certain nombre de limites pour aider les titulaires à mieux maîtriser leur budget : carte à autorisation systématique et débit immédiat, aucun découvert autorisé, et plafonds plus restreints (1 000€ sur 30 jours pour les paiements, et 400€ sur 7 jours pour les retraits).

Pour séduire les voyageurs, Hello One permet de payer avec la carte partout dans le monde sans aucun frais. Concernant les retraits, ils sont gratuits à l’étranger dans le réseau Global Alliance. Parmi les établissements notoires de ce réseau bancaire mondial, on peut citer Bank of America, Deutsche Bank ou encore Barclays. Vous pouvez retrouver tous les détails sur ces avantages en lisant notre avis Hello bank!.

Pour se distinguer des Boursorama Ultim, Fortuneo Fosfo et ING Essentielle, Hello bank! a fait le choix du « tout gratuit » pour son offre Hello One : même en cas d’inactivité, la banque en ligne s’engage à ne pas prélever de commission à ses usagers. A titre d’exemple, la carte associée au compte Boursorama Ultim est facturée 15€ par mois en l’absence d’au moins une opération de paiement.

Une offre qui évolue

De l’autre côté, Hello Prime remplace l’offre historique de la banque en ligne du groupe BNP Paribas. Mais contrairement à la précédente, Hello Prime est désormais facturée 5 euros par mois. Il faudra par ailleurs justifier de 1 000€ de revenus mensuels pour en profiter. Selon le niveau de revenus que pourra justifier le client, les plafonds de paiements et de retraits ne seront pas les mêmes. Qu’il s’agisse de paiements ou de retraits, ils sont tous illimités et gratuits en France et à l’étranger. Les virements instantanés, jusque-là facturés 1€ par la banque, sont désormais gratuits.

Si la carte noire associée à l’offre Hello Prime ne mentionne pas le statut « Premier » de Visa, elle bénéficie des mêmes caractéristiques. Pour les grands voyageurs, cela permet d’obtenir des assurances et garanties supplémentaires utiles – et quasiment obligatoires de nos jours (location de véhicule, assistance médicale…). Cette offre premium est similaire à celles que l’on retrouve dans tous les établissements traditionnels, avec un compte où les découverts sont autorisés. A noter que les clients Hello Prime bénéficient d’un accès prioritaire au support client Hello bank!.

80€ de prime pour les deux formules

Que ce soit pour l’offre Hello Prime ou Hello One, on retrouve plusieurs points communs. Le premier n’est autre que la prime de bienvenue qui s’élève à 80€ dans les deux formules. Avec cet argument, Hello bank! distancie les pure-players comme N26 ou Revolut, qui n’ont jamais mis en place de telles offres.

Pensée à l’origine pour être uniquement mobile, Hello bank! a acquis un savoir-faire unique pour une utilisation sur un smartphone. Depuis une application mobile – comme depuis un ordinateur – il est possible de contrôler son solde, bloquer sa carte bancaire, désactiver les paiements sans contact ou encore déclencher des virements. A noter que les clients Hello Prime peuvent encore se rendre en agences BNP Paribas pour réaliser des opérations (payantes), ce qui n’est pas le cas des clients Hello One. Vous pouvez retrouver notre comparatif Hello One vs Hello Prime ici.

