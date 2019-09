ING officialise son offre « Essentielle » pour contrer les néo-banques

Avec plus d’un million de clients, ING est aujourd’hui l’une des plus grandes banques en ligne de l’Hexagone. Elle voit toutefois revenir sur ses talons plusieurs néo-banques comme N26 ou Revolut qui séduisent le grand public avec des offres gratuites.

Un compte simplifié et gratuit

En réponse, elle a décidé d’introduire une nouvelle formule baptisée « Essentielle » qui permet d’obtenir un compte courant et une carte bancaire gratuite et sans condition de revenus dans l’établissement.

Voir l’offre Essentielle

La principale différence entre cette offre gratuite et l’offre historique « Intégrale » réside dans la carte bancaire. Dans la version Essentielle, cette dernière est une carte Mastercard Standard (contre une Gold pour le compte premium) avec un certain nombre de limites. Par exemple, les plafonds de paiement (2 000€ sur 30 jours) et retraits (500€ sur 7 jours) sont plus restreints.

Le compte étant sans découvert autorisé, toutes les opérations sont à débit immédiat, et il n’est pas possible d’obtenir un chéquier. Si cela peut apparaître comme une contrainte de prime abord, certains clients apprécieront le fait d’avoir une limite et de rester ainsi loin de la zone rouge. L’offre Essentielle ING leur permet ainsi d’éviter tout risque de frais liés aux découverts comme on pourrait l’avoir dans une banque plus traditionnelle. Si vous voulez en savoir davantage, notre comparatif ING Essentielle vs Intégrale entre dans les détails.

ING cible un autre type de profil

Si l’offre est donc plus restreinte que le compte traditionnel ING, elle vient directement concurrencer ce que l’on trouve chez d’autres acteurs comme N26 (avec ses comptes N26, N26 You ou N26 Metal) ou Revolut. Le profil de clientèle pour cette offre gratuite est très différent du compte premium puisque ce dernier oblige tous les clients à domicilier 1 200€ de revenus tous les mois pour bénéficier des services. Tous les détails sont accessibles dans notre fiche et avis ING.

Avec cette nouvelle solution, ING marche dans les pas de sa grande soeur Boursorama Banque qui a déjà introduit une offre similaire il y a quelques années. C’est en se diversifiant avec les comptes Welcome, Kador ou encore la carte bancaire Ultim que Boursorama Banque est parvenue en l’espace de deux ans à passer d’un à deux millions de clients en France. Si ING a travaillé pendant cette période sur la fidélisation de son audience, elle semble désormais repartie dans une phase d’acquisition en visant une clientèle plus large…