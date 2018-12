Hertz se lance dans la biométrie pour louer plus vite ses voitures

Si vous avez déjà loué des voitures à la descente de l’avion, vous avez forcément dû connaître un jour ce moment où vous n’avez pas de temps à perdre et où pourtant les choses s’éternisent aux comptoirs des loueurs. Hertz en est conscient et cherche à optimiser ses procédures de location, notamment pour les membres de son programme de fidélité. C’est pourquoi l’entreprise a décidé de se faire épauler pas les technologies biométriques.

Hertz lance un service de location avec contrôle biométrique

Hertz a donc noué un partenariat avec la société Clear, le fabricant de bornes de contrôle biométriques que l’on peut notamment retrouver dans de nombreux aéroports pour assurer la sécurité et optimiser certains processus. Depuis cette semaine, Hertz expérimente cette technologie depuis l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, mais précise que 40 autres agences Hertz présentes sur le sol américain proposeront cette solution dés 2019. On peut par exemple citer l’aéroport international de Los Angeles, l’aéroport John F. Kennedy de New York ou encore l’aéroport international de San Francisco. A termes, ce sont l’ensemble des agences importantes qui pourraient avoir recourt à ces bornes de contrôle biométriques partout dans le monde.

Pour le moment, seuls les membres de son programme de fidélité Hertz Gold Plus Rewards profiteront de cette optimisation, ce qui ajoutera un vrai « service » à ce programme. En effet, les voyageurs n’auront plus qu’à contourner le compteur, choisir leur véhicule et quitter les lieux. Plutôt pratique, surtout si l’on est en retard ou que » le temps, c’est de l’argent ! « …

La borne de contrôle biométrique Clear se contentera de vérifier le visage ou l’empreinte digitale et les comparera aux réservations pour valider la sortie du parking de l’agence Hertz. Un gain de temps considérable.

Ce service se nommera Fast Lane, disposera de sa propre voie de sortie et ne prendra qu’une trentaine de secondes. On peut facilement imaginer que cette initiative se généralisera à Hertz, mais également à la concurrence. D’autant que Clear propose un service pour passer les lignes de sécurité plus rapidement dans les aéroports, en utilisant ses bornes.

