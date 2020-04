Honor 9X Pro : un boost de performances, mais toujours un prix inférieur à 250 euros

Le Honor 9X passe en mode Pro

Après le Honor 9X (dont le test signé Presse-Citron est disponible à cette adresse) en toute fin d’année dernière, voilà que le Honor 9X Pro arrive en boutiques. En effet, le dernier-né de la gamme Honor sera disponible à compter de ce jeudi 16 avril, au tarif de 249 euros. Il s’agit évidemment d’une version plus puissante du Honor 9X, qui conserve un prix de vente identique.

Un smartphone équipé d’une large dalle tactile IPS de 6,59″ en qualité Full HD+, avec ration d’affichage de 92%, grâce à une caméra de type « pop-up« . Un Honor 9X Pro animé par un processeur Kirin 810 couplé à 6 Go de RAM (contre un Kirin 710 et 4 Go de RAM pour le Honor 9X), sans oublier une batterie de 4000 mAh et une mémoire interne de 256 Go (en UFS 2.1). Honor promet une autonomie dopée à l’IA, avec un système de refroidissement liquide, pour éviter toute surchauffe, et surconsommation de batterie.

En ce qui concerne la section photo, on retrouve ici un module composé de trois capteurs photo, emmené par un capteur principal de 48 mégapixels. Ce dernier est épaulé par un capteur de 8 mégapixels, et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Une bonne nouvelle donc, puisque le Honor 9X, sans être un expert en la matière, assurait l’essentiel au niveau de sa section photo.

Pas de capteur d’empreinte sous l’écran ici, ni même au dos du smartphone, puisque ce dernier est positionné directement sur le côté du terminal. A noter que ce nouveau smartphone ne permet pas d’accéder à la boutique PlayStore de Google (conséquence de la bataille entre les Etats-Unis et Huawei), et il faudra donc transiter par l’AppGallery pour télécharger ses applications.

Prix et disponibilité

Côté tarifs, le Honor 9X Pro est affiché au prix de 249 euros. Du 16 au 18 avril, les acheteurs vont pouvoir profiter d’une offre spéciale à 219 euros, avec les écouteurs Honor Sport Pro offerts.