Hyundai promet 11 voitures électriques en 2025 (et de devenir un « game changer »)

Le futur électrique (aussi) chez Hyundai

Pour la majorité des constructeurs automobiles, le futur sera clairement placé sous le signe de l’électrique. Ce sera le cas par exemple chez Volkswagen, avec sa nouvelle ID.3, mais aussi chez Honda avec sa petite Honda e, sans oublier notre Peugeot national et sa e-208. Pas d’exception du côté de chez Hyundai, qui annonce déjà ses ambitions.

Ainsi, à l’occasion de sa cérémonie dédiée à la nouvelle année à Séoul, Hyundai a tenu à revenir sur les priorités technologiques de ces prochaines années. L’objectif de Hyundai est de se positionner comme un « game changer« , soit un constructeur « capable de fixer les règles du marché« . Rien que ça.

Pour le constructeur, le nouveau plan vise à assurer le leadership de Hyundai dans l’électrification des véhicules, mais aussi l’expansion de l’écosystème de l’industrie de l’hydrogène, sans oublier le développement progressif de ses activités concernant les services de mobilité. Rappelons que le constructeur a récemment lancé un étonnant procédé de recharge électrique de type « vehicle-to-vehicle« .

Bientôt un nouveau modèle pour concurrencer la Tesla Model 3 ?

« Pour consolider notre leadership en matière d’électrification des véhicules, nous prévoyons de proposer un total de 44 modèles électrifiés d’ici 2025, dont 11 modèles 100% électriques » indique le constructeur. Un marché électrique sur lequel Hyundai est déjà actif (avec son Kona Electric), et qui pourrait voir débarquer prochainement (en 2021) un nouveau modèle dont l’objectif serait de concurrencer la Tesla Model 3.

Le groupe Hyundai vise également à accélérer le développement de véhicules autonomes, avec la mise en place d’une plate-forme dédiée d’ici 2022. La présentation d’un véhicule autonome serait pour sa part prévue pour le second semestre 2024. Rappelons que Hyundai a récemment annoncé un investissement de 52 milliards de dollars en ce qui concerne le développement de ses voitures électriques, et envisage d’écouler plus de 560 000 modèles électriques d’ici 2025.

A noter qu’en 2019, aux Etats-Unis, Hyundai aurait écoulé moins de 2000 exemplaires de ses Kona Electric et Kia Niro Electric…