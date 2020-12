Il sera plus facile de tester les fonctionnalités en cours de développement pour Google Chrome

Comme de nombreuses applications, Google Chrome teste ses nouvelles fonctionnalités avec un petit groupe d’utilisateurs avant de rendre celles-ci disponibles pour tout le monde. Et afin de tester ces nouveautés, l’équipe de Chrome a prévu plusieurs mécanismes, dont la page chrome://flags.

Cette page permet d’activer des fonctionnalités expérimentales qui sont cachées dans le navigateur, et d’utiliser celles-ci avant tout le monde. Mais apparemment, Google souhaite donner plus de visibilité à ces fonctionnalités expérimentales, ce qui permettrait aux utilisateurs d’y accéder plus facilement.

Un nouveau bouton près de la barre d’adresse

Actuellement, pour voir la liste des fonctionnalités expérimentales de Chrome, il faut aller sur la page chrome://flags. Néanmoins, comme le rapporte le site Android Police, la firme de Mountain View est en train de tester un nouveau bouton placé à côté de la barre d’adresse qui permet d’activer certaines de ces fonctionnalités expérimentales.

Il s’agit d’une icône de bécher (récipient utilisé en chimie). Lorsqu’on clique dessus, le navigateur affiche une liste de fonctionnalités que l’utilisateur peut activer rapidement (mais pas toutes). Il pourrait s’agir d’un moyen pour Google de recruter plus de testeurs pour les nouveautés les plus importantes, grâce à une mise en avant. Pour les utilisateurs, cela permettrait d’accéder plus facilement à ces fonctionnalités.

Chrome Labs is making it easier to try out new, experimental browser features https://t.co/jkH198soME pic.twitter.com/8WcwakEXDr — Android Police (@AndroidPolice) December 12, 2020

D’après Android Police, ce nouveau bouton est actuellement testé par Google sur la version Canary de Chrome (la version beta). Pour faire apparaitre celui-ci, il faudrait aller dans chrome://flags/#chrome-labs. Sinon, pour le moment, le bouton n’apparaîtrait que sur les versions pour ordinateurs de Chrome, mais pas sur mobile.

De plus, comme il ne s’agit que d’un test, on ne peut pas encore être certain que ce nouveau bouton dédié aux fonctionnalités expérimentales sera déployé à tous les utilisateurs de Chrome. En tout cas, il s’agirait d’un raccourci très pratique pour ceux qui activent souvent ces fonctionnalités expérimentales.

Google Chrome est toujours en cours d’amélioration

Sur Presse-citron, nous évoquons assez régulièrement les fonctionnalités expérimentales de Chrome que vous pouvez activer sur chrome://flags/. Il arrive aussi que cette page puisse vous aider à accéder plus rapidement à une fonctionnalité qui a déjà été annoncée, mais qui est encore en cours de déploiement. Par exemple, lorsque Google a déployé le nouveau lecteur PDF de Chrome, il était possible d’accéder immédiatement à cette nouveauté en activant celle-ci dans la page des « flags ».

Sinon, on rappelle que récemment, Google Chrome a aussi lancé une mise à jour qui apporte des améliorations significatives en matière de performances. Lancée il y a un mois, cette mise à jour priorise les onglets actifs et attribue moins de ressource aux onglets en arrière-plan.

Résultat, Chrome permettrait maintenant d’avoir 1,25 heure d’autonomie supplémentaire sur les laptops. Le démarrage du navigateur a été accéléré de 25 %, les pages se chargent plus vite, mais utilisent moins de RAM. Et Google a aussi lancé des fonctionnalités axées sur la productivité, dont un nouveau système pour gérer les onglets.