Voici comment utiliser Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut sur iOS 14

Après avoir présenté la nouvelle mouture de son système d’exploitation durant la conférence WWDC, Apple a enfin déployé iOS 14 ce mois de septembre, suite à la keynote durant laquelle la firme a levé le voile sur de nouvelles tablettes iPad et sur deux montres connectées. L’une des particularités d’iOS 14, c’est que celui-ci permet à l’utilisateur d’apporter plus de personnalisation sur le système d’exploitation.

Par exemple, iOS 14 vous permet de placer des widgets n’importe où sur votre écran d’accueil. De ce fait, vous pouvez par exemple placer une barre de recherche Google où vous le souhaitez sur cet écran d’accueil. Mais en plus de cela, vous pouvez également remplacer le client e-mail ainsi que le navigateur proposé par défaut par Apple pour remplacer ceux-ci par d’autres applications.

Dans un précédent article, nous vous expliquions comment remplacer l’application e-mail d’Apple par Gmail sur iOS 14. Et dans celui-ci, nous vous montrons comment faire de Google Chrome ou Mozilla Firefox votre nouveau navigateur par défaut sur le système d’exploitation.

Le paramètre à modifier pour faire de Chrome ou Mozilla Firefox votre navigateur par défaut :

Pour faire de Google Chrome votre navigateur par défaut sur iOS 14, vous devez d’abord vous assurer que vous utilisez déjà cette version du système d’exploitation. Vous devez aussi vous assurer que l’application Google Chrome a déjà été mise à jour (vous pouvez vérifier sur l’App Store qu’il n’y a pas de mise à jour en attente).

Ensuite, vous devez aller dans les réglages de l’iPhone, puis défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez l’icône de Chrome. Ensuite, vous devez appuyer sur cette icône.

Puis, appuyez sur « App du navigateur par défaut ». Ensuite, vous devez sélectionner Google Chrome.

Une fois que cela est fait, Chrome devient votre navigateur par défaut sur iOS. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? « Si vous définissez Chrome comme navigateur par défaut, lorsque vous ouvrez un lien à partir d’une autre application, il s’ouvrira dans Chrome. De même, si vous définissez Gmail comme application de messagerie par défaut, chaque fois que vous appuyez sur une icône de courrier électronique sur le Web, l’application Gmail s’ouvre », explique Google.

Pour faire de Mozilla Firefox votre navigateur par défaut, la marche à suivre est la même. Mais au lieu de chercher Chrome dans les paramètres de l’iPhone, vous devez chercher Mozilla Firefox dans les réglages, puis modifier le choix dans « App du navigateur par défaut ».

On notera qu’un bug sur iOS 14 faisait que lorsque l’iPhone est redémarré, ces changements sont écrasés et Safari et le client e-mail d’Apple redeviennent les applications par défaut. Mais il s’agissait d’un bug et non d’un moyen pour Apple de vous forcer à utiliser ses apps. Aussi, avec la mise à jour iOS 14.0.1.

Avec cette mise à jour, Apple apporte quelques correctifs, dont un qui « corrige un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des réglages de navigation et de messagerie par défaut après le redémarrage. »