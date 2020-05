Kill Bill 3 : une actrice relance les espoirs autour du film

On en parle désormais depuis des mois, des années même. Kill Bill aura-t-il le droit à un 3e film pour clore la saga ? Quentin Tarantino le promettait déjà en décembre dernier. Depuis, le sujet est plutôt resté à l’arrière-plan, même si quelques personnes se chargent de le faire vivre avec passion. La dernière en date ? Il s’agit tout simplement d’une actrice du premier film, Vivica A. Fox, alias Verntia Green, qui affronte la Mariée (Uma Thurman) dans le premier film du réalisateur. Une scène d’anthologie pour sa chorégraphie martiale exceptionnelle. Et elle aimerait bien qu’un petit détail ne soit pas oublié.

Kill Bill, la vengeance de sa fille

En effet, on se souvient que Vernita Green finit par mourir sous les coups de Beatrix Kiddo, sa fille assiste alors à la scène. Or, depuis des années désormais, on pense que c’est autour de cette dernière que pourrait être centré le dernier épisode de la saga. Une vengeance de la fille de Vernita.

Vivica A. Fox est revenue sur le sujet dans une interview accordée à Hollywood Reporter. Autant dire que la vengeance de son personnage est quelque chose que l’actrice semble attendre de pied ferme.

Je pense qu’ils attendent que la fille de Vernita ait grandi. Le dernier truc que j’ai entendu c’est que Quentin et Uma s’étaient vus pour en discuter, et j’adorerais qu’ils se lancent. Quentin est doué avec les flashbacks et pour trouver le moyen de ramener ses personnages à la vie. J’espère vraiment que Vernita Green aura l’occasion d’être vengée.

Qu’en est-il de la jeune actrice de l’époque ? Ambrosia Kelley est désormais âgée de 24 ans et pourrait donc être prête à venger « sa mère ». Le problème ? Il n’y a tout simplement aucun film notable à son passif hormis Kill Bill. Autant dire que son remplacement ne serait pas forcément surprenant.