La Casa de Papel sur Netflix : la saison 5 (enfin) confirmée

Il y a quelques semaines, on découvrait, avec beaucoup d’impatience, la saison 4 de la série espagnole la Casa de Papel. Si on avoue avoir ressenti une certaine déception à la vue du spectacle proposé. Si on ne vous spoilera pas la fin dans le cas où vous n’avez pas encore vu les épisodes, une cinquième saison est tout simplement indispensable. Problème ? Elle n’avait toujours pas été confirmée jusque-là. Au vu du succès du programme sur Netflix, cela relevait du secret de polichinelle. Alex Pina, le créateur du programme vient de rassurer les fans.

La Casa de Papel, une saison 5 et après ?

Alex Pina était en pleine promotion de White Lines, sa nouvelle série, elle aussi disponible sur Netflix, a été interrogé sur le sujet par le média américain Deadline. Après avoir souligné que la dernière saison a été vue par 65 millions de foyers en l’espace d’un mois, Alex Pina a donc annoncé que la saison 5 « arrive », même s’il ne peut rien confirmer encore officiellement. Pour rappel, depuis des mois, on entend même que la série aurait été renouvelée jusqu’à une sixième saison. Pour ce qui est de la date de sortie, ou des détails sur l’histoire, il faudra rester patients. Si on aurait pu penser à une sortie à l’horizon 2021, vu le rythme des précédentes saison, l’épidémie de coronavirus pourrait quelque peu bouleverser les choses.

A noter que même s’il n’y a pas de saison 6 pour la Casa de Papel, il est fort probable que la franchise soit encore loin de faire ses adieux. Alex Pina a déjà évoqué par le passé ses envies de décliner ses personnages à travers des spin-offs. Attention quand même à ne pas tuer la poule aux œufs d’or…