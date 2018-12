La commande à distance des Tesla fonctionnera bientôt « sur tout un continent »

Les Tesla, comme d’autres voitures haut de gamme connectées et dotées de fonctions de pilotage automatique, peuvent déjà être déplacées sur de courtes distances à l’aide de leur application mobile, à condition d’être à proximité. Il est ainsi possible, par exemple, de garer une voiture équipée de cette fonction, sans se trouver à bord. Pour avoir testé le dispositif sur plusieurs modèles (tesla Model X, Mercedes Classe E, BMW Série 5 entre autres), j’ai pu en observer le fonctionnement, et c’est assez bluffant. Très utile notamment pour parquer la voiture sur une place très étroite, qui ne permettrait pas en temps normal de s’en extraire à cause de l’amplitude insuffisante de l’ouverture des portières.

Une fonctionnalité que Tesla entend bien étendre et améliorer, comme l’a récemment assuré son PDG Elon Musk dans un tweet, puisque ce dernier, fidèle a ses effets d’annonce quelque peu iconoclastes et énigmatiques, indique que l’on pourra bientôt « convoquer sa Tesla depuis l’autre côté du continent dans quelques années », sans plus d’explications. Et notamment sans préciser quelles manœuvres il sera possible d’effectuer à de telles distances. Et d’ailleurs on se demande bien ce qu’il serait possible de faire avec sa voiture sans l’avoir à vue à part régler la climatisation ou surveiller la charge. Peut-être utiliser les huit caméras situées autour de l’auto pour surveiller son environnement lorsqu’elle est garée afin de vérifier qu’il ne lui arrive rien de fâcheux ?

Une grosse voiture radio-commandée

Dans un autre Tweet, Musk a déclaré que les propriétaires de Tesla seront en mesure de contrôler un nombre croissant de fonctions de conduite avec leur smartphone. Début novembre, il avait indiqué qu’une prochaine mise à jour du logiciel d’exploitation permettrait aux propriétaires de Tesla de conduire leur voiture avec leur téléphone dans certaines situations : « La voiture vous suivra comme un animal de compagnie si vous maintenez enfoncé le bouton d’appel sur l’application Tesla. De plus, vous pourrez la conduire depuis votre téléphone à distance comme une grosse voiture radio-commandée, si toutefois vous êtes à vue ».

La mise à jour de la fonction de parking autonome de Tesla, qui permet aux véhicules de se garer avec une assistance à la conduite limitée, arriverait dans environ six semaines. La mise à jour permettra également aux véhicules Tesla de trouver et de choisir des places de stationnement sans l’aide d’un chauffeur. Actuellement, la fonction identifie les places de stationnement disponibles, puis déplace le véhicule à l’endroit choisi sur injonction du conducteur.

Même s’il y a souvent une part d’intox dans les déclarations d’Elon Musk, il parait évident que celui-ci, sentant la concurrence fourbir ses armes, se doit d’occuper le terrain avec des annonces visant à démontrer que Tesla a toujours quelques longueurs d’avance.

