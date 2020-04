La Lucid Air présente une autonomie de 640 km, de quoi concurrencer la Tesla Model S

Voici maintenant quelques temps que nous entendons parler de la voiture électrique Lucid Air conçue par Lucid Motors. La présentation officielle du véhicule a eu lieu en janvier 2017, depuis la société américaine s’est fait plutôt discrète. En toute discrétion, les ingénieurs ont continué a travaillé sur le projet pour finalement dévoiler un prototype capable de parcourir 640 km en une seule charge.

Lucid Motors présente sa Lucid Air comme étant une concurrente directe de la Model S de Tesla. La Lucid Air aurait dû être présentée au salon de l’automobile de New York qui été prévu pour début avril mais qui à cause du COVID-19 a été déplacé à début aout. Pour maintenir son calendrier, Lucid Motors a décidé de faire son grand retour en ligne.

Une vidéo publiée par la société montre la Lucid Air en train de rejoindre Los Angeles en partant de San Francisco. Cette vidéo présente le véhicule dans des conditions réelles, en respectant les limitations de vitesse. La Lucid Air est parfaitement parvenue à rejoindre les deux villes sans encombres, et à même effectué l’aller retour après une nuit de pause et de recharge.

Comme on l’a précisé, il s’agit pour le moment d’un prototype. Cependant, la version finale devrait être assez similaire, puisque ce prototype était équipé du moteur et de la batterie qui seront utilisés sur les véhicules disponibles à la vente. En termes de caractéristiques techniques, la batterie est constituée de cellules lithium 2170, qui sont les mêmes que Tesla a utilisé pour ses Model 3 et Y, à la seule différence quelles sont fabriquées par LG. Justement, Tesla serait également en train de travailler sur un pack de batteries de 110 kWh, identique a celui dévoilé par Lucid Motors.