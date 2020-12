La NASA a choisi les prochains astronautes qui iront sur la Lune

Alors que le projet Artemis est dans le flou depuis l’élection de Joe Biden à la Maison-Blanche, la NASA continue d’afficher ses ambitions et vient de donner sa liste des 18 astronautes présélectionnés pour partir en mission en direction de la Lune.

Symbole de l’incertitude politique de la mission lunaire, c’est le vice-président de Donald Trump, encore président pour quelques jours, Mike Pence, qui a donné la liste des 18 heureux élus. Parmi ces 18 noms, qui sont encore des inconnus, 2 d’entre eux devraient fouler le sol de la Lune, en 2024 si le programme n’est pas retardé. Ce binôme sera composé d’un homme et d’une femme, la NASA a insisté sur ce point depuis le lancement du projet Artemis, les femmes ne seront pas laissées de côté comme elles l’ont été durant les missions Apollo, et le premier pas d’une femme sur la Lune devrait avoir un impact symbolique très important.

Il est donc logique de retrouver neuf femmes dans la liste de Mike Pence. La parité a été respectée par la NASA avec des noms, plus connus que d’autres. Certains de ces astronautes sont en effet reconnus dans le monde de l’espace, c’est par exemple le cas de Christina Koch, l’astronaute de 41 ans qui ont déjà passé 328 jours dans l’espace, un record pour une femme. Elle est notamment connue pour ses missions à bord de l’ISS notamment celle sur l’impression 3D des tissus biologiques en microgravité.

Un programme en danger ?

La mission de 2024 vers la Lune sera une grande première pour la NASA depuis 1972, mais le projet Artemis, très coûteux, a plusieurs fois été remis en question par les partisans de Joe Biden. Si le futur président américain n’a jamais publiquement donné son avis, le projet Artemis pourrait être relégué au second plan dans l’étude des budgets sur les prochaines années.

Si le plus gros des financements nécessaires à son fonctionnement a été négocié par Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA depuis près d’un an, qui avait été nommé à ce poste par Donald Trump. Il devrait malgré tout être révoqué par Joe Biden dès que la passation de pouvoir aura eu lieu, et avec lui le projet Artemis pourrait subir un coup d’arrêt.

Si le programme de retour vers la Lune est bien menacé, il est très difficile d’imaginer la NASA se séparer du projet Artemis à cause de coupes budgétaires. En réalité, ce sont sûrement les autres missions qui vont être mises à l’arrêt, le temps que les missions Artemis aient eu lieu. Une perte scientifique certaine pour notre compréhension de l’univers dans sa globalité qui profitera donc à notre satellite naturel, qui devrait voir ses premiers habitants arriver en 2024.

Après l’URSS, la Chine, en nouvel adversaire spatial ?

Car il ne s’agit pas d’un simple vol aller-retour, la NASA compte bien, tout comme la Chine avec ses missions Chang’e, envoyer des Hommes sur la Lune, dans l’objectif d’y rester et d’y déployer une base. Le pôle Sud sera sur ce point un élément de tension, c’est l’endroit le plus hospitalier de la Lune, et toutes les grandes puissances qui veulent s’installer sur notre satellite voudront occuper ce point stratégique.

La NASA lance donc avec l’annonce de cette liste une course contre la montre pour, tout d’abord, tenir son ambition de 2024 pour un retour de la Lune, mais aussi devancer la Chine dans le déploiement de ses missions habitées. À l’image de la lutte avec les Soviétiques qui a animé la fin des années 60, la Chine pourrait venir bouger les lignes et obliger la NASA à réagir dans les prochaines années.

Cette accélération des programmes spatiaux dans les grandes puissances est également à mettre en parallèle avec le déploiement à très haute vitesse de l’industrie spatiale privée. Aujourd’hui, SpaceX est en train de se doter des moyens pour envoyer des Hommes sur la Lune, mais surtout, sur Mars, le réel objectif de toutes les missions d’explorations spatiales.