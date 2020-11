La NASA refuse qu’Elon Musk assiste au prochain lancement SpaceX

C’est un jour historique pour SpaceX, et Elon Musk pourrait être contraint de rester chez lui. Dimanche, à 2 heures du matin en France, Crew Dragon sera envoyé en direction de la Station spatiale internationale (ISS) pour la première fois dans un cadre commercial. Quatre astronautes prendront place à bord. Malheureusement pour lui, Elon Musk n’est pas invité. Ou du moins, l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lui a fortement conseillé de rester confiné.

La raison concerne un test positif à la COVID-19 du PDG de SpaceX. L’entrepreneur avait posté un message sur Twitter vendredi matin en évoquant avoir passé plusieurs tests dont deux étaient positifs quand deux autres étaient négatifs. Pour la NASA, pas de doute : un isolement est obligatoire.

NASA Administrator Jim Bridenstine says at a Crew-1 briefing he expects Elon Musk to “quarantine and self-isolate” after his positive COVID-19 tests, and for SpaceX to do contact tracing.

— Jeff Foust (@jeff_foust) November 13, 2020