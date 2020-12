La pandémie a aussi dopé les ventes d’écrans d’ordinateur

La crise de la COVID-19 n’épargne pas le marché des smartphones, dont les ventes ont connu une baisse significative, en particulier quand la plupart des pays étaient confinés. En revanche, l’année 2020 a été nettement meilleure pour les ventes d’autres types d’appareils électroniques.

Par exemple, dans un précédent article, nous expliquions comment la pandémie semble avoir donné un nouvel élan au marché des tablettes tactiles. Le marché des accessoires connectés semble aussi bien se porter malgré cette crise.

Hausse des ventes d’ordinateurs, et d’écrans d’ordinateur

Et bien entendu, les ventes d’ordinateurs sont en hausse, à un moment où le recours au télétravail et à l’enseignement à distance permet de limiter la propagation du coronavirus. Et avec la hausse des ventes d’ordinateurs, les ventes d’écrans pour les ordinateurs ont aussi augmenté.

C’est en tout cas ce que révèle une étude des expéditions du troisième trimestre réalisé par la société IDC. Les expéditions ont augmenté de 15 % par rapport au troisième trimestre 2019, pour atteindre les 37,5 millions d’unités. La dernière fois que ce volume a été atteint, c’était en 2012.

IDC note également que les ventes ont surtout été propulsées par les consommateurs et les ventes en ligne, et non par les achats des entreprises (ce qui est l’inverse de la situation normale).

« Les 5 principaux acteurs occupaient une plus petite part du marché au troisième trimestre par rapport à il y a un an, car les budgets informatiques ont changé et le taux d’occupation des bureaux est resté faible. Notamment, Dell et HP à vocation commerciale ont connu des contractions tandis que les canaux en ligne et destinés aux consommateurs se sont développés, ce qui a favorisé les fournisseurs plus petits et plus axés sur les consommateurs », indique IDC.

En tout cas, Samsung s’en sort très bien lors de ce troisième trimestre. Ses expéditions d’écrans pour ordinateurs ont augmenté 52,8 % par rapport au troisième trimestre 2019, pour atteindre les 3,3 millions d’unités.

2020, une mauvaise année pour les smartphones Samsung

Malheureusement, sur les smartphones, Samsung a été très impacté par la pandémie, avec des expéditions qui ont baissé de 28,9 % au second trimestre, d’après les statistiques d’IDC, puis une hausse de 2,9 % lors du rebond au troisième trimestre.

Désormais, Samsung se focalise sur ses prochains smartphones qui débarqueront en 2021. Et d’après les rumeurs, le Galaxy S21 et ses variantes pourraient arriver sur le marché dès janvier 2021, alors que, traditionnellement, les nouveaux Galaxy S n’arrivent qu’au mois de février.