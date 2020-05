La première course de voitures volantes pourrait avoir lieu en 2020

Si l’industrie automobile est de plus en plus à l’aise avec l’électrique, nous sommes encore aux prémisses des véhicules 100% autonomes. Mais alors en ce qui concerne les voitures volantes, c’est encore loin d’être une priorité. Si Boeing, Uber, ou encore Rolls-Royce planchent actuellement sur le sujet, il n’est malheureusement pas encore commun de se promener en voiture volante.

Malgré tout, le constructeur américain Alauda compte bien organiser la première course de voiture volante de l’histoire dès cette année. Depuis quelques années, Alauda développe sa voiture volante électrique appelée Airspeeder. Un premier prototype de ce véhicule a été présenté l’été dernier.

À ce jour, Alauda est en phase de test avancée. L’entreprise a recruté des pilotes d’essai de l’armée américaine afin de tester le tout dernier modèle MK4, qui devrait voler lors de ces fameuses courses. Toutefois, les tests ont été retardés par les mesures prises à cause du COVID-19. Les MK4 sont des e-VTOL pilotés à 50 mètres du sol et propulsés à 200 km/h par leur moteur électrique.

Si Alauda tient parole et parvient à véritablement organiser des courses de voitures volantes, ce sport aurait tout pour devenir populaire. On imagine déjà les fans de sports automobiles et de esport admirer ces courses futuristes, dignes d’un film de science-fiction. Alauda explique que les courses seront diffusées dans le monde entier, et que pour assister véritablement à la course seuls quelques VIP pourront y avoir accès.

Comme on l’a évoqué, quelques constructeurs travaillent sérieusement sur la mise en place de taxi-volants. Dans un communiqué daté du 23 janvier, Boeing a officiellement annoncé qu’il avait fait voler le prototype de son taxi volant avec succès, une première pour l’entreprise américaine. Ce test comprenait notamment un décollage et un atterrissage vertical réussi avec brio. Tout comme le vol stationnaire qui a été parfaitement réalisé.