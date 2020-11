La voiture autonome se rapproche d’une nouvelle étape : sa rentabilité

Les choses continuent d’avancer pour la voiture autonome. Le très redouté état de Californie et la California Public Utilities Commission (CPUC) viennent de lever le voile sur deux nouveaux programmes qui encadreront les robots taxis aux services facturés aux passagers.

C’est une première qui n’avait encore jamais été abordée : faire payer les passagers à bord n’était jamais arrivé tant les programmes en place aujourd’hui ne sont que des tests à grande échelle. Du fait de leur risque et du développement en cours des technologies, les « cobayes » à l’intérieur des voitures n’avaient encore jamais été sollicités à payer pour le service rendu.

La commission à la charge des réglementations de la voiture autonome dans l’État de Californie est certainement la plus connue et la plus redoutée des entités à travers le pays. Les constructeurs et les firmes comme Tesla ou Waymo travaillant sur la voiture autonome savent qu’ils doivent passer par la Californie pour trouver les ressources les plus abondantes sur le sujet, mais rencontrent aussi l’encadrement le plus strict qu’il existe.

Vers la démocratisation des robots-taxis ?

La CPUC prévient qu’il ne faudra pas s’attendre à voir arriver de tels services dans les semaines à venir bien sûr. Il faudra patienter de nombreux mois encore avant que les entreprises puissent convenir à passer les critères élaborés par les programmes de la commission. Les normes de sécurité atteignent des niveaux très élevés, la fréquence à laquelle les humains à bord ont dû reprendre les commandes doit être excessivement basse et le nombre de kilomètres de tests doit se compter en dizaines de millions.

En revanche, il s’agit d’une grande première pour la voiture autonome qui termine son parcours réglementaire vers la démocratisation. En visant déjà « la compensation financière pour les trajets », comme le mentionne la CPUC, la réglementation aborde ainsi la rentabilité financière. Une première que les acteurs travaillant sur le secteur pourront voir comme une lumière au bout du tunnel, après des milliards de dollars d’investissement.

60 prétendants, Waymo confiant

En parallèle à l’Arizona et le Nevada, la Californie est un vrai refuge aux tests de voitures autonomes et déjà 60 prétendants travaillent pour atteindre ces deux nouveaux programmes vers un service de transport sans conducteur payant. The Verge rapporte que cinq sociétés de la liste détiennent actuellement un droit supplémentaire leur permettant de tester des exemplaires de voiture réellement sans personne à bord et sur la voie publique.

Waymo, qui capitalise précisément sur la mise en place d’un service de robots-taxis (et non pas seulement une technologie de conduite autonome pour un constructeur), s’est exprimé au sujet de l’annonce. « La décision du CPUC intervient à un moment clé alors que nous apportons davantage de nos dernières technologies à San Francisco, et que nous sommes impatients de mettre notre pilote Waymo au service des Californiens. »