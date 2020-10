Lancement imminent d’une enceinte connectée Xiaomi en Europe ?

Cette année, Apple, Amazon et Google ont lancé de nouvelles versions de leurs enceintes connectées. Amazon a levé le voile sur les nouveaux Amazon Echo, Google a présenté le Nest Audio (le successeur de Google Home) lors de l’événement dédié au Pixel 5 et récemment, lors de sa keynote pour la présentation des iPhone 12, Apple a aussi levé le voile sur l’HomePod mini, un produit qui pourrait séduire les foules grâce à de nouvelles fonctionnalités, un format compact et un prix plus abordable par rapport à celui de l’HomePod.

Néanmoins, il existe des alternatives aux enceintes de ces géants du numérique. Et parmi celles-ci, il y a l’enceinte Mi Smart Speaker de Xiaomi. Ce produit a été lancé récemment par le constructeur chinois en Inde. Et il s’agit d’une alternative intéressante au Nest Audio de Google, puisque le Mi Smart Speaker utilise la même plateforme : Google Assistant.

Avec cette enceinte, Xiaomi a opté pour un design simple pour un produit qui utilise un haut-parleur de 2,5 pouces développant 12 watts. Mais le véritable atout de la Mi Smart Speaker pourrait être son prix, si celui-ci est moins élevé que ceux des Amazon Echo, HomePod mini ou Nest Audio.

Un lancement imminent en Europe ?

La bonne nouvelle, pour ceux qui sont intéressés par cette enceinte Xiaomi, c’est que le constructeur chinois pourrait très bientôt lancer celle-ci en Europe. D’après un article d’Android Authority qui relaie une info du site WinFuture, la Mi Smart Speaker serait proposée par Xiaomi à 53 euros en Espagne et à 60 euros au Portugal.

À ce prix, l’enceinte se positionnerait comme un sérieux concurrent pour les produits de Google, Apple et Amazon. En même temps, Xiaomi enrichirait également son écosystème d’objets connectés en Europe.

En plus des smartphones, Xiaomi propose déjà des montres et bracelets connectés, des écouteurs sans fil comme les AirPods d’Apple, des télévisions, ainsi qu’un concurrent du nouveau Chromecast de Google, le Mi TV Stick. Pour la mobilité, il y a également les vélos électriques ainsi que les trottinettes Xiaomi.

Les enceintes connectées, un marché à fort potentiel de croissance

Si la plupart des acteurs du high-tech s’intéressent aux enceintes connectées, c’est parce que des prévisions évoquent des ventes qui vont exploser durant les prochaines années. D’ailleurs, en 2019, les expéditions d’enceintes connectées ont connu une hausse surprenante de 70 % par rapport à 2018, atteignant les 146 millions d’unités. Bien que ses parts ne soient pas comparables à celles d’Amazon ou de Google, Xiaomi est déjà bien positionné sur ce marché, en partie grâce au marché chinois.

Et si les prévisions pour le marché des enceintes connectées étaient déjà bonnes avant cette pandémie, il est possible que les ventes aient été encore meilleures que prévu grâce à celle-ci. En effet, à un moment où les gens sont encouragés à rester chez eux, ceux-ci peuvent être plus enclins à acheter des produits domotiques.