Le chargeur AirPower d’Apple repoussé à septembre prochain ?

Il va falloir prendre votre mal en patience si vous attendez le chargeur sans-fil AirPower d’Apple. L’accessoire n’a toujours de date de sortie.

Annoncé lors du keynote de la rentrée 2017, le chargeur AirPower d’Apple risque d’arriver dans nos rayons avec un peu de retard.

Avec une commercialisation initialement prévue pour 2018, le chargeur à induction AirPower d’Apple n’a plus fait parler de lui depuis septembre dernier. Des rumeurs semblaient vouloir dire qu’il réapparaîtrait en mars 2018, mais nous n’avons toujours aucun signe de vie de l’appareil. Toutes nos attentes se concentrent donc sur septembre prochain et la fameuse keynote de rentrée.

Chaleur californienne

D’après le site d’information Bloomberg, Apple aurait rencontré des problèmes techniques avec son chargeur AirPower. En effet, la complexité des circuits électroniques et les ambitions de la marque font du AirPower un appareil susceptible à la surchauffe. En outre, le chargeur doit être capable de charger 3 appareils de la marque (iPhone, Apple Watch et AirPods) en même temps. Un défi technique pour les ingénieurs de Cupertino qui s’efforcent d’accorder les promesses de la marque et la faisabilité de l’objet.

Premier arrivé, premier servi

Alors qu’Apple retarde la sortie de son chargeur sans-fil dernier cri, les marques concurrentes tentent de tirer profit de la situation. Ainsi, la société Plux a réussi à financer son projet de chargeur sans-fil à hauteur d’un demi million de dollars via une campagne de financement participative sur Indiegogo. Une preuve, s’il en est, de la demande pour un tel accessoire.

