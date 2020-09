Le chinois Alibaba propose des visites virtuelles, en direct, du Louvre

En fin d’année dernière, le géant chinois Alibaba lançait la plateforme Fliggy, dédiée aux voyages. Coronavirus oblige, le virtuel l’a depuis quelques mois emporté sur le réel, et Alibaba vient de sceller un partenariat avec le Louvre, à Paris, avec la première diffusion, en direct, d’une visite (virtuelle donc) du célèbre musée français.

Les visites virtuelles, en attendant un retour à la normale

Une visite virtuelle qui ne constitue pas vraiment une première pour Fliggy, qui avait déjà proposé une initiative similaire en ce qui concerne un autre lieu touristique français très prisé des touristes : le château de Versailles. Ainsi, durant deux heures, ce sont plus de 380 000 spectateurs qui ont peu visiter, depuis chez eux, le célèbre musée parisien. Rappelons en effet que la France constitue la destination préférée des touristes chinois, avec deux millions de touristes recensés en 2018.

Pour Jean-Luc Martinez, Président-Directeur du musée du Louvre : « Alors qu’il n’est pas possible de voyager en France, nous souhaitons partager avec le public chinois, grâce à cette initiative, le plaisir de se promener au Louvre, ancien palais des rois de France où les plus belles œuvres au monde sont rassemblées, et donner ainsi la possibilité de voyager de manière virtuelle, en attendant que la reprise des vols internationaux permette de venir. »

En attendant un retour à la normale, la plateforme Fliggy fait donc la part belle aux visites virtuelles depuis quelques mois, et selon Alibaba, ce sont plus de 520 millions de spectateurs qui ont profité des diverses visites virtuelles, en « livestreaming », proposées depuis février.

Rappelons que depuis le début de la pandémie de COVID_19, la totalité (ou presque) des évènements accueillant du public ont été transformés en évènements 100% virtuels. En ce qui concerne 2021, certains organisateurs ont d’ores et déjà annoncé que des grands rendez-vous (comme le salon de Genève 2021) allaient être proposés en version virtuelle.