Voici pourquoi Tesla ne peut pas vendre son Cybertruck en Europe

Tesla a levé le voile sur le Cybertruck il y a un mois, révélant un pickup au design surprenant qui divise la communauté des adeptes de la marque. Par définition, ce nouveau véhicule se destine tout particulièrement au marché américain, où les pickups sont très appréciés par la population. En 2019, le segment a d’ailleurs fait état d’une augmentation des ventes de 17,5 %, aux États-Unis. Mais si le constructeur voulait lancer son modèle au-delà des frontières, il ne serait pas en mesure de le faire pour l’instant.

Le Tesla Cybertruck interdit en Europe en l’état

Le Cybertruck de Tesla est jugé illégal en Europe, car il ne respecte pas les normes de sécurité. Sur le continent européen, les exigences requises par les organismes ne sont pas les mêmes sur les deux territoires et requièrent l’implication de plusieurs entreprises et des services publics en plus de la marque. Actuellement, le véhicule ne passerait pas les tests qui lui permettraient de pouvoir être commercialisé en Europe et en France.

Le Tesla Cybertruck devra donc subir d’importantes modifications si la firme souhaite qu’il parcoure un jour ces routes. Pour l’instant, le pickup au design futuriste est considéré comme dangereux pour la sécurité des piétons.

Comme l’indique le média allemand Automobilwoche, plusieurs changements devraient être effectués pour que l’homologation du pickup de Tesla puisse être autorisée. Il ne faudrait donc plus que l’avant du Cybertruck soit « rigide et homogène », tandis que le pare-chocs et le capot doivent être en mesure « d’absorber de l’énergie pour protéger les piétons ». Dans les faits, cela signifie aussi que la carrosserie du véhicule pourrait être en mesure de rester en l’état, sauf que le choc se reproduirait sur le piéton ou la voiture qui se trouve en face.

Rappelons que Tesla a encore le temps de songer à une potentielle commercialisation du Cybertruck en dehors des USA, car le pickup ne fera pas son arrivée sur le marché américain avant la fin de l’année 2021, contre 2022 pour la version la plus puissante du véhicule.