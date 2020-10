Le Dodge RAM veut lui aussi s’attaquer au Tesla Cybertruck

Alors que le Ford F-150 est la star incontestée des Américains en matière de pickup, Dodge et sa gamme RAM n’est pas moins connue pour sa robustesse. Aujourd’hui, sa maison-mère FCA (groupe Fiat Chrysler Automobile) vient d’annoncer qu’un modèle électrique allait être conçu. Le Dodge RAM en est l’un des derniers à l’annoncer, près d’un an après Tesla et bien après Ford.

À l’annonce des résultats du troisième trimestre du groupe, le président a rapporté aux actionnaires : « je peux vous dire qu’il y aura un pickup RAM électrique sur le marché, et je vous demanderais simplement de rester à l’écoute, nous vous révélerons bientôt la date ». FCA et Dodge sont loin d’être en avance et pour le moment, aucun croquis du modèle ou de prototype sur la route n’ont été observés.

Pour nos confrères de Road Show, il en va de la logique que le Dodge RAM électrique soit basé sur la version RAM 1500, la plus connue et la plus à jour de la gamme. Deux ou trois moteurs devraient être prévus pour pouvoir donner de la motricité aux quatre roues.

Un choix partagé par Ford et Tesla sur la question, tout comme la marque Rivian, qui profite de gigantesques d’investissements de la part d’Amazon pour produire des camionnettes électriques, et pourrait également partager sa plateforme à Ford.

Une électrification qui profiterait à Jeep ?

Avant d’aller chercher à se positionner face à un Tesla Cybertruck ou un Ford F-150 électrique, le prochain RAM électrique devrait permettre au groupe FCA d’opérer son virage vers les motorisations 100 % électriques. Le dispositif mis en place sur un pickup pourrait profiter à Jeep, appartenant également au groupe, et qui se limite pour le moment à un Wrangler 4xe, avec une hybridation permettant de gagner 40 km d’autonomie. Le modèle sortira l’année prochaine sur le marché.

En reste que le Dodge RAM a encore du temps avant de voir arriver ses concurrents sur les routes. Cet été, Ford a confirmé la commercialisation de son F-150 électrique. Mais son programme de lancement ne planifie rien avant 2022.