Le nouveau chargeur sans fil d’Apple vient-il de fuiter ?

En 2017, lors de la keynote pour présenter l’iPhone X, Apple a également levé le voile sur un nouvel accessoire appelé AirPower. Il s’agit d’un tapis de recharge sans fil qui devait permettre de charger l’iPhone sans utiliser le câble Lightning. Mais malheureusement, l’AirPower n’a jamais été commercialisé. Et en 2019, la firme de Cupertino a fini par admettre que le lancement de ce produit a été annulé, car celui-ci ne répondait pas à ses normes.

Cependant, le fait qu’Apple a annulé l’AirPower ne signifie pas que celui-ci ne proposera plus ce type d’accessoire. D’ailleurs, de nombreuses rumeurs circulent actuellement au sujet d’un nouvel accessoire de recharge sans fil que la firme pourrait dévoiler cette année.

Et cette semaine, nos confrères de 9to5Mac publient une vidéo qui leur aurait été envoyée et qui montre un prototype ou un produit en cours de développement par Apple. D’après le site, celui-ci serait équipé d’un aimant grâce auquel il pourra s’attacher au dos de l’iPhone.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C

— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020